Новую концепцию «умных» остановок разработали в Новосибирске

На аппаратном совещании 19 октября начальник департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска Виталий Витухин представил главе города Анатолию Локтю обновленный проект по комфортным остановкам.

Чиновник напомнил, что в начале 2021 года мэрией Новосибирска объявлялся конкурс на заключение концессионного соглашения по тогда еще именуемым «умным» остановкам.

«В проекте представлялось 250 остановочных пунктов, из которых 159 были расположены по гостевым маршрутам к Молодёжному чемпионату мира по хоккею, который пройдет в Новосибирске в 2023 году. Стоимость реализации проекта была оценена в 368 млн рублей. 25 марта закончился прием заявок и поскольку не одной заявки не поступило, конкурс был признан несостоявшимся. Мы сделали выводы и сейчас, совместно со структурным подразделением мэрии города, готовится и прорабатывается новый проект размещения объектов дорожного сервиса через заключение концессионного соглашения, — отметил Виталий Витухин. — При этом концепция реализации проекта претерпела изменения — при разработке условий департамент отказался от предъявления избыточных требований к техническим характеристикам «умных» блоков, что приводит к уменьшению стоимости итогового проекта и к охвату большей части гостевых маршрутов».

Он уточнил, что ранее рассматривалось два типа остановок: без «умного блока» и «с умным блоком». Теперь же добавился третий тип — «с умным блоком» и павильоном для оказания услуг дорожного сервиса.

Всего в городе планируют поставить около 258-265 объектов — по 90 остановок «с умным блоком» и без него и 80 остановок «с умным блоком» и павильоном под коммерческие помещения. Расходы по строительству и обслуживанию остановок будет предложено взять на себя бизнесменам. В павильонах с коммерческим блоком предприниматели смогут открыть общепит, туалеты и прочее.

«Завтра срок окончания доработки проекта, и в течение ноября мы разместим его на заключение концессии», — добавил Виталий Витухин.

Напомним, конкурс на заключение концессии по «умным остановкам» уже объявлялся в Новосибирске в октябре 2020 года, но в ноябре он был приостановлен антимонопольной службой по жалобе одного из потенциальных участников – компании «Ростелеком».

Согласно проекту, к Молодёжному чемпионату мира по хоккею в Новосибирске в 2023 году в городе планировалось установить 250 высокотехнологичных остановочных пунктов. Сами работы предполагалось закончить уже осенью 2022 года.