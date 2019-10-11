Как интересы новосибирского бизнеса и чиновников разошлись на «умной остановке»?

Новосибирские коммерсанты — владельцы торговых павильонов на остановках общественного транспорта — заявили об угрозе своему бизнесу со стороны проекта по созданию в городе «умных остановок». Предприниматели уверены, что потеряют павильоны после передачи остановок концессионеру.

Как рассказали «Континенту Сибирь» владельцы остановочных павильонов, о готовящихся изменениях в работе остановочных торговых павильонов они узнали в феврале текущего года на совещании в мэрии. Его вел начальник департамента промышленности, инноваций и предпринимательства Александр Люлько. Как уточнили бизнесмены, порядка 300 «умных остановок» власти Новосибирска планируют оборудовать в городе к 2023 году, к матчам Международного молодежного чемпионата мира по хоккею. В первую очередь остановки «поумнеют» на гостевых маршрутах. По словам предпринимателей, чиновники тогда объяснили, что с каждым предпринимателем будет индивидуально вестись работа по размещению «умной остановки», чтобы выяснить, смогут ли коммерсанты поставить ее своими силами или нужно привлекать инвесторов. Пока бизнесмены думали, появилась информация о планах мэрии передать все остановочные комплексы одному концессионеру, выбранному по конкурсу. В этом случае владельцы киосков в лучшем случае станут субарендаторами, а в худшем — потеряют бизнес. По мнению коммерсантов, это «похоже на передел рынка».

Несмотря на заверения властей о том, что концессионер будет определяться по конкурсу, бизнесмены опасаются, что условия тендера могут быть определены под конкретного игрока. Ранее названия компаний, предложивших новосибирским чиновникам заняться реализацией проекта, неоднократно упоминались в СМИ. В частности, звучали компании «Россибинвест» и «Интекко». Новосибирск стал не первым сибирским городом, где реорганизация торговых павильонов грозит обернуться скандалом. Весной 2018 года конфликт вокруг красноярских киосков привлек внимание федерального бизнес-омбудсмена Бориса Титова. Власти Красноярска заявили о намерении демонтировать временные павильоны, бизнесмены возмутились, в итоге уполномоченный направил администрации предписание о запрете сноса. Осенью текущего года борьбу за остановочные торговые комплексы начали омские бизнесмены. Они пытались противостоять коммерсантам-«варягам» из Екатеринбурга, в итоге пока в городе решено реализовать «пилотный» проект по установке теплых остановочных комплексов (ТОК) с неким «частным инвестором». Новосибирские бизнесмены полагают, что их ситуация хуже, чем в соседних городах. К примеру, в Красноярске как промышленном городе люди обеспечены работой в промышленном секторе. Новосибирск считается торговым городом, и в случае расторжения договоров с владельцами павильонов люди могут оказаться «на улице». Речь идет не только о продавцах трех сотен киосков, но и о торговой инфраструктуре — логистике, уборке и так далее. Как правило, в таких торговых точках работает много женщин предпенсионного и пенсионного возраста, которым будет трудно переквалифицироваться. Количество потерявших работу людей может дойти до тысячи.

По мнению вице-президента Ассоциации малоформатной торговли, исполнительного директора Новосибирского областного отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Наталии Кошелевой, ситуацию обостряет отсутствие официальной информации, исключение представителей бизнеса из работы над концепцией проекта «Умная остановка». Власти, обещавшие сообщать предпринимателям о ходе подготовки и реализации проекта, перестали его с ними обсуждать. «Изначально не всем было понятно, что за «умные остановки». В феврале расстались на том, что мэрия будет регулярно инициировать встречи и актуализировать информацию по проекту. Бизнес успокоили тем, что власть заинтересована в сохранении наших новосибирских предпринимателей. Однако вопросы у бизнеса продолжали возникать, но больше на совещания предпринимателей, представителей общественных организаций не звали. По сути, мы получаем информацию из закрытых источников», — рассказала Наталия Кошелева.

Многие предприниматели, по ее словам, выражали готовность самостоятельно устанавливать «умные остановки», задавали вопросы об условиях. Тем более, по словам Наталии Кошелевой, концессионное соглашение предполагает достаточно комфортные условия, вплоть до заключения договора на срок более 10 лет. «Естественно, за такой срок затраты на объект можно отбить. Предприниматели обращаются к нам с просьбой вмешаться. Говорят о том, что их не рассматривают в качестве участников проекта, более того, сообщают, что действующие договоры аренды будут не продлены, а скорее всего, досрочно расторгнуты. Считают, что для какого-то одного игрока власти готовы дать преференции, а для малого бизнеса нет. Таких обращений несколько десятков», — пояснила исполнительный директор Новосибирского отделения «ОПОРЫ РОССИИ».

По словам Наталии Кошелевой, сегодня у владельцев остановочных павильонов нет правовых оснований для установки «умных остановок». Согласно распоряжению мэра, площадь «умной остановки» с торговым павильоном — около 20 кв. м, согласно действующим договорам, арендуемая площадь — 10–12 кв. м. Как только предприниматели поставят «умную остановку», автоматически начнут занимать больший по площади земельный участок. В итоге с ними в любой момент могут расторгнуть договор в связи с нарушением законодательства. Поэтому, по мнению Наталии Кошелевой, нужно разработать механизм для действующего бизнеса, позволяющий без риска для деятельности ставить «умную остановку» большей площади законно и без торгов. «Мы обеспокоены данной ситуацией, ведь речь идет о судьбе более чем 300 павильонов на остановках и о таком же числе рядом стоящих объектов — специализированных киосках, реализующих прессу, мороженое, хлеб, молоко, павильонах быстрого питания. Итого это более 600 нестационарных торговых объектов, около 2,5 тыс. рабочих мест. У нас есть предложения по этому поводу», — говорит Наталия Кошелева. Она пояснила, что считает целесообразным в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» не разрывать договоры аренды, а дать возможность участвовать в проекте в первую очередь тем, с кем уже заключены договоры, кто сам готов ставить «умную остановку». «Таким образом, мы сможем сохранить малый бизнес, дать ему возможность развития и облагородить город. В этой связи мы готовим открытое письмо мэру Новосибирска Анатолию Локтю. Надеемся на конструктивный диалог по данному вопросу», — сказала Наталия Кошелева.

Новосибирские предприниматели уверены, что потеряют павильоны после передачи остановок концессионеру.

Курирующий проект начальник департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска Александр Люлько сообщил «Континенту Сибирь», что срок планируемой концессии по «умным остановкам» составляет ориентировочно 15 лет. В обязанности концессионера будет входить не только создание «умных остановок», но также их дальнейшие эксплуатация и ремонт. Всего предполагается перевести на хай-тек 250 остановок из 1539 действующих в Новосибирске. 159 как раз расположены на гостевых маршрутах, основных городских магистралях. «Окупаемость проекта предполагается за счет собственной эксплуатации путем размещения на «умных остановках» объектов торговли и рекламы», — пояснил Александр Люлько. По его информации, 156 «умных» остановочных пунктов будут соседствовать с торговыми объектами, еще 94 обойдутся без них. Проект концессионного соглашения сейчас проходит согласование в структурах мэрии Новосибирска, после чего будет организован открытый конкурс. «По вопросу сохранения бизнеса владельцам торговых павильонов, расположенных на остановочных пунктах, сообщаем, что требования конкурсной документации к размеру частного хозяйствующего субъекта для участия в открытом конкурсе не предъявляются. То есть принять участие в конкурсе сможет также субъект малого и среднего предпринимательства», — подчеркнул Александр Люлько. Если бизнесмену не хватает средств, чтобы претендовать на концессию, он может объединиться с коллегами по бизнесу для участия в конкурсе от одного юрлица, добавил глава департамента.

В неофициальной беседе представитель правительства Новосибирской области объяснил корреспонденту «Континента Сибирь», что городские власти находятся в непростой ситуации. С одной стороны, чиновникам нужно патриотично соблюсти интересы местного бизнеса, с другой — подготовить город к международному чемпионату. «Мэрии нужна одна компания, концессионер, с которой можно спросить за выполненную работу. Если остановки начнут делать сами бизнесмены, это будет сложнее», — пояснил собеседник издания. Представители бизнеса пояснили корреспонденту «Континента Сибирь», что объединение предпринимателей для последующего участия в борьбе за право концессии вряд ли возможно, поскольку «каждый бизнесмен по своим правилам живет». При этом они не исключают кооперации с какой-либо из новосибирских хайтек-компаний, которая сможет претендовать на победу в конкурсе. Такая кооперация, по их расчетам, позволит бизнесу снизить затраты на обустройство «умных остановок».

Председатель комиссии по научно-производственному развитию и предпринимательству Совета депутатов Новосибирска Игорь Салов полагает, что опасения предпринимателей небеспочвенны. «Приняли решение на комиссии — бизнесменам будут предлагаться компенсационные места. Те, кто стоял на Красном проспекте, окажутся в лучшем случае на Затулинке. Замена абсолютно неравноценная», — пояснил депутат. По словам Игоря Салова, он предлагал городским властям разработать механизм дифференцированного подхода к решению вопроса. Расторгать договоры аренды с предпринимателями, которые не пойдут на условия мэрии, и делать это открыто. Объекты, от которых откажутся коммерсанты, отдавать концессионеру. Если же бизнесмен согласен принять участие в оборудовании «умной остановки», нужно с ним обсуждать приемлемые для всех сторон условия. «Мэрия почему-то достаточно индифферентно отнеслась к этому, поясняя, что нет правовой модели. Решили пойти по пути наименьшего сопротивления: прекращение договоров аренды со всеми бизнесменами, у которых стоят киоски на «гостевых маршрутах», и продажа этих мест единому концессионеру. Мне известно, что такие желающие в городе уже появились, и они оказывают определенное лоббистское давление на власть», — рассказал Игорь Салов. Он отметил, что пока неизвестны условия будущей концессии, что вызывает вопросы не только у владельцев павильонов, но и у потенциальных инвесторов. «У меня только одно пожелание мэрии: вопросы, вызывающие подобный резонанс, нужно обсуждать широким кругом», — подчеркнул Игорь Салов.

В ситуации разбирается новосибирский бизнес-омбудсмен Николай Мамулат. По его словам, городские власти должны учесть мнение предпринимательского сообщества при решении вопроса. «Я выступаю за интересы каждого предпринимателя в отдельности. Не факт, что должен быть один концессионер. Может, вообще концессионера не будет. Потому что мы подсчитывали экономику концессионного соглашения, она очень тяжелая для исполнителя. Я не знаю, где городские власти найдут такого крупного концессионера, который вложится, а это до 300 млн рублей, и как окупит эти деньги», — рассказал «Континенту Сибирь» Николай Мамулат. Он добавил, что вопрос также находится на контроле областного министерства промышленности. Кроме того, уполномоченный по защите прав предпринимателей обратился к экспертам с тем, чтобы они вынесли заключение о возможности реализации проекта «умных остановок» с учетом интересов всех сторон. «Можно понять и мэрию, которой нужно готовиться к чемпионату, и предпринимателей. Ждем ответ экспертов, возможно, они предложат какой-то альтернативный вариант, который всех устроит», — резюмировал Николай Мамулат.

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