По итогам октября 2021 года наиболее популярными среди аудитории портала стали следующие материалы.
Как стало известно «Континенту Сибирь» в новосибирском Институте лазерной физики СО РАН (ИЛФ СО РАН) правоохранители проводят оперативно-следственные действия.
Прокуратура организовала проверку сообщения о сборе средств с родителей учеников гимназии №10 в Новосибирске на ремонт образовательного учреждения, сообщает пресс-служба ведомства.
Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего главы муниципального образования в Новосибирской области за превышение должностных полномочий, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Новосибирской области.
Олег Игнатенко, основавший новосибирскую компанию «Новотелеком» (работает под брендом «Электронный город»), уже несколько месяцев живет на Кипре и реализует там достаточно амбициозный проект. Вместе с партнерами он приобрел местного оператора связи «Альфанет» и намерен сделать из него «Электронный город», опираясь на весь свой предшествующий опыт работы в «Новотелекоме» и «ЭР-Телекоме».
5«Чтобы не было неконтролируемых каникул»: Травников вводит новые ограничения для новосибирцев в нерабочие дни
В Новосибирской области будут введены новые ограничительные меры в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией. Они начнут действовать уже в объявленные президентом нерабочие дни, заявил губернатор региона Андрей Травников на совещании в правительстве региона 25 октября.