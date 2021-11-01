По итогам октября 2021 года наиболее популярными среди аудитории портала стали следующие материалы.

Сергей Багаев. Фото: isaran.ru

1В новосибирский Институт лазерной физики СО РАН пришли силовики

Как стало известно «Континенту Сибирь» в новосибирском Институте лазерной физики СО РАН (ИЛФ СО РАН) правоохранители проводят оперативно-следственные действия.

Фото: группа в соцсети ВКонтакте «Гражданский патруль»

2Прокуратура проверит новосибирскую гимназию из-за жалоб на миллионные поборы

Прокуратура организовала проверку сообщения о сборе средств с родителей учеников гимназии №10 в Новосибирске на ремонт образовательного учреждения, сообщает пресс-служба ведомства.

Яков Ландайс. Фото из социальной сети «ВКонтакте»

3Экс-главу поселка под Новосибирском заподозрили в превышении полномочий

Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего главы муниципального образования в Новосибирской области за превышение должностных полномочий, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Новосибирской области.

Олег Игнатенко. Фото предоставлено спикером

4Основатель «Новотелекома» построит «Электронный город» на Кипре

Олег Игнатенко, основавший новосибирскую компанию «Новотелеком» (работает под брендом «Электронный город»), уже несколько месяцев живет на Кипре и реализует там достаточно амбициозный проект. Вместе с партнерами он приобрел местного оператора связи «Альфанет» и намерен сделать из него «Электронный город», опираясь на весь свой предшествующий опыт работы в «Новотелекоме» и «ЭР-Телекоме».

Фото Михаила Перикова

5«Чтобы не было неконтролируемых каникул»: Травников вводит новые ограничения для новосибирцев в нерабочие дни

В Новосибирской области будут введены новые ограничительные меры в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией. Они начнут действовать уже в объявленные президентом нерабочие дни, заявил губернатор региона Андрей Травников на совещании в правительстве региона 25 октября.

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