Олег Игнатенко, основавший новосибирскую компанию «Новотелеком» (работает под брендом «Электронный город»), уже несколько месяцев живет на Кипре и реализует там достаточно амбициозный проект. Вместе с партнерами он приобрел местного оператора связи «Альфанет» и намерен сделать из него «Электронный город», опираясь на весь свой предшествующий опыт работы в «Новотелекоме» и «ЭР-Телекоме».