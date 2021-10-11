Основатель «Новотелекома» построит «Электронный город» на Кипре

Александр Резников
 
Олег Игнатенко
Олег Игнатенко. Фото предоставлено спикером

Олег Игнатенко, основавший новосибирскую компанию «Новотелеком» (работает под брендом «Электронный город»), уже несколько месяцев живет на Кипре и реализует там достаточно амбициозный проект. Вместе с партнерами он приобрел местного оператора связи «Альфанет» и намерен сделать из него «Электронный город», опираясь на весь свой предшествующий опыт работы в «Новотелекоме» и «ЭР-Телекоме».

Бизнес на Кипре

– Олег Владимирович, в Новосибирске вы прежде всего известны как основатель самого крупного в городе оператора широкополосного доступа в интернет (ШПД) — компании «Новотелеком». После ее продажи федеральному «ЭР-Телекому» вы перешли в его топ-менеджмент, впоследствии став первым вице-президентом. Что привело вас на Кипр? 

– В Новосибирске мы реализовывали масштабный с точки зрения города проект. Нам удалось построить с нуля крупного телеком-оператора и вывести ряд новых для этого рынка продуктов, например «умные домофоны». Акционеры продали компанию в марте 2017 года, и я перешел работать в холдинг «ЭР-Телеком».

Вначале я сопровождал эту сделку, потом занимался разработкой стратегии всего холдинга, войдя в его топ-менеджмент. Спустя год я стал первым вице-президентом «ЭР-Телекома» и получил возможность реализовать на уровне всей России все, что мы привнесли из «Новотелекома».

Андрей Кузяев
Андрей Кузяев: «Консолидация телеком-отрасли является таким же важным элементом цифровой экономики, как Интернет вещей»

Я очень благодарен президенту «ЭР-Телекома» Андрею Кузяеву за нашу совместную работу. У меня появилась возможность реализовать проекты общероссийского масштаба, начать мыслить другими категориями. Но я понял, что даже такая работа не соответствует моим «скиллам». По своей натуре я предприниматель, и я вернулся к идее собственного проекта.

Жители России, которые часто ездят зарубеж, например, в Европу, регулярно испытывают сложности с интернетом. Его зачастую отличает низкое качество, высокая цена и плохой сервис, что особенно заметно на фоне России. Такая ситуация открывает возможности c точки зрения бизнеса.

Посмотрев на то, что происходит с интернетом в Европе, мы с партнерами решили зайти на этот рынок. С опорой на новосибирский опыт появилась идея построить в новом для себя регионе «Электронный город» с соответствующим уровнем качества и сервиса.

Реализовать это мы решили через покупку уже работающего оператора. Мы рассматривали варианты в Испании и на Кипре. Остановились на Кипре.

Почему именно эта страна? Она многонациональна, здесь высокий процент англоговорящих. На Кипре сегодня около 50 тысяч русских. Киприоты хорошо относятся к России.  При этом, уровень сервиса в стране значительно хуже, чем в России. Это касается и банков, и ритейла, и логистики, и других сфер.

– Расскажите об операторе «Альфанет», которого вы приобрели. Насколько велика его абонентская база на фоне конкурентов?

– Если говорить в целом про рынок, то на Кипре 4 крупных игрока, но они преимущественно оказывают услуги сотовой связи. Также в регионе много мелких радиосетей — это особенность Европы, связанная с преобладанием низкоэтажной застройки. В нашем случае речь идет о небольшой компании, почти старт-апе. У нее 2700 абонентов — если сравнивать с «Электронным городом», то мы в месяц подключали больше клиентов, чем вся ее текущая база. Если в России уровень проникновения ШПД больше 80%, то на Кипре проникновение оптических сетей лишь 25%, в остальных случаях речь идет о подключении по технологии DSL (передача данных по телефонным линиям — «КС»). Существующая ситуация на Кипре напоминает 2005 год в Новосибирске. Поэтому мы планируем массовое строительство оптических сетей, которых на сегодня у купленного оператора почти нет.

– В Европе, как я понимаю, мобильный интернет в отличие от России несопоставим по цене и скорости с проводным, поэтому конкуренции между этими сегментами по сути нет.

– Да, цена на мобильный интернет в Европе высокая, а существующие лимиты ограничивают возможность потребления тяжелого контента. Качество сотовой связи на Кипре заметно ниже, чем в России. Но даже у нас в стране в условиях пандемии наметился переход в пользу проводного интернета.  Увеличилась нагрузка сетей, появились новые потребности у абонентов, поэтому проводные операторы получили хороший приток с рынка. На сегодня полностью заменить проводной интернет мобильным нереально. Как в России, так и в Европе. Тем более, учитывая, что благодаря пандемии скачок в развитии получили различные онлайн-сервисы, в частности сервисы видеообщения.

– Учитывая ваши планы по развитию, планируете ли вы привлекать инвесторов, например, международные фонды?

– Есть важное ограничение — рынок Кипра очень маленький, вся страна в 2 раза меньше Новосибирска по численности населения. Тем не менее, по выручке мы за 3 года можем довести нашего оператора до уровня «Электронного города». До середины 2022 года мы планируем протестировать наши гипотезы на кипрском рынке. После этого можно будет выходить в другие страны. Прежде всего, соседнюю Грецию, возможно Турцию, Испанию и даже Египет, где рынок развит еще меньше. На следующем этапе мы обязательно будем привлекать партнеров и инвестиции.

Есть несколько перспективных для нас рынков. Первый и самый очевидный — это рынок  ШПД, о котором я уже сказал. Второй – рынок сервисов охраны домов, мониторинга и сигнализаций. В «Электронном городе» мы разработали хороший продукт — специальное приложение, которое позволяет отслеживать ситуацию с вашим домом, когда вы его покидаете. На Кипре есть такая же услуга, только аналоговая. В России мы продвигали этот продукт как новый, уровень проникновения услуги охраны жилья составлял 7-12%. На Кипре эта цифра составляет 80%.  Но сам сервис не развит. Если у вас с сработала сигнализация, то к вам не приедет наряд полиции, а для начала просто позвонят из диспетчерского центра. Если наши гипотезы подтвердятся, и продукт выстрелит, то этот рынок будет сопоставим с рынком ШПД.

Третий перспективный рынок — зеленая энергетика, в частности солнечная. На Кипре в отличии от России нет избытка электроэнергии, поэтому она обходится в 5 раз дороже. Это открывает новые возможности, которыми мы постараемся воспользоваться.

Сейчас мы находимся на первом этапе, который подразмумевает инвестирование порядка 5-7 млн евро. Это средства действующих акционеров. В будущем под все упомянутые проекты будем привлекать инвесторов.

– Какова ваша текущая позиция в компании? Вы акционер или занимаетесь также оперативным управлением в статусе генерального директора? Кто еще является  акционером компании?

– Я нахожусь в роли «работающего» акционера и выполняю ряд функций в компании, в частности это касается вопросов маркетинга. Управляет компанией в должности генерального директора Ирина Рябова. Она долгое время была исполнительным директором «Новотелекома», а последние 5 лет занимала позицию директора по развитию. Именно при ней у нас появились те новые продукты, о которых я говорил. Без нее я не согласился бы начинать такое большое новое дело на Кипре. Состав акционеров мы пока публично не раскрываем.

–  Как вы решаете вопросы с персоналом на Кипре? В вашей компании трудоустроены киприоты, или русские, с которыми вы ранее работали вместе?

– Мы купили компанию, владельцами которой были наши соотечественники. Из 25 человек 23 говорят по-русски. Абоненты компании тоже на 70% русскоговорящие. Это не случайно: такие люди на Кипре наиболее требовательны к качеству и сервису, потому что им есть, с чем сравнивать. Но этот сегмент составляет 5% от общего рынка страны с точки зрения сегмента B2C.

Сейчас мы набираем людей из России, в первую очередь тех, кто знает английский. Кого-то берем на удаленку. В России есть люди, готовые переехать на Кипр — мы оформляем их на работу, предоставляем жилье, транспорт. Например, неделю назад у нас вышел на работу техдиректор. Раньше он был совладельцем небольшого оператора связи в Иркутске, но у него было желание начать работать и жить зарубежом. Поэтому в его случае звезды сошлись. Мы готовы расширять команду сотрудниками из России и открыты для взаимодействия, чтобы работать и развиваться вместе.

Таким образом, пока мы опираемся на то, что необходимые нам кадры есть в России.  Но мы также начали набирать новый персонал среди киприотов и арабов, так как задачи у компании поменялись, и теперь мы выходим на новую аудиторию. В этом мне помогает предшествующий опыт работы в «ЭР-Телекоме».

–  В Новосибирске «Электронный город» значительно отличался от других операторов с точки зрения продвижения. Намерены ли вы использовать тот же опыт, или с учитом другой аудитории привычные для России подходы на Кипре не работают?

–  Наша стратегическая схема достаточно проста и понятна. Есть «три кита», на которых создавался и рос «Электронный город». Первый — это качество услуги (технический параметр). Второй – это высокий и совершенно иной уровень обслуживания. Третий – это нновации через создание новых услуг и продуктов. Четвертая сущность – это яркий и смелый маркетинг, который объединяет и доносит нашу стратегию до рынка и потребителя. На Кипре мы будем действовать также.

Основатель «Новотелекома» построит «Электронный город» на Кипре - Изображение
Новый фирменный стиль «Новотелекома»: уверенный шаг в digital или освоение бюджета?

В «Новотелекоме» последние 5-7 лет мы работали с Аркадием Цукером, который на аутсорсинге закрывал весь маркетинг «Электронного города». Мы с ним продолжили взаимодействие по кипрскому проекту.  Провели исследование аудитории, создали профиль потребителя, продумали позиционирование. Мы понимаем, что наши яркие новосибирские рекламные кампании, например, с кланом «Электронного города», не зайдут на Кипре – люди здесь другой ментальности, для них это нечто за рамками. Среди местного населения есть фраза «сига-сига», которую можно перевести «не спеши» или «не нервничай». Само потребление услуг на Кипре в принципе другое в сравнении с Россией. Поэтому мы выбрали другое позиционирование, стиль, но будем выходить как всегда красиво мощно и весело. Евгений Папшев, который разрабатывал наши рекламные кампании в Новосибирске, сделал первые эскизы —  получилось как всегда круто. Кроме того, мы проведем ребрендинг, у нас будет очень одиозное название, заточенное на европейский рынок.

– Какие особенности ведения бизнеса на Кипре в сравнении с Россией вы почувствовали на себе?

– Живя в России, мы не знали, насколько у нас, оказывается, все хорошо с точки зрения оказания услуг в электронном виде. На этот путь Россия встала больше 10 лет назад и стала очень продвинутой страной. На Кипре по-прежнему большинству людей привычнее оплачивать все товары и услуги наличными, а для решения вопроса с электросетями и водоснабжением до сих пор нужно возиться с бумажными квитанциями. В сравнении с Россией уходит неимеверно много времени на общение с госструктуами и банками. Очень много бумаг, все делается очень медленно. Банки долго и тщательно проверяют, откуда поступают деньги.

Но в то же время на Кипре есть четкие правила — это то, чего не хватает в России. Рынок телекоммуникаций очень прозрачен. Конкурентная ситуация отслеживается контролирующими инстанциями, и если самый крупный оператор связи что-то нарущает, то точно получит штраф. Понимая это, он работает корректно по отношению к конкурентам. С этой точки зрения Кипр – часть ЕС, и в стране играют по европейским правилам.

Олег Игнатенко

Олег Игнатенко: «С появлением «ЭР-Телекома» в качестве акционера у нас возникнут возможности для долгосрочного развития»

– Оказывает ли государство какую-либо поддержку бизнесу на фоне пандемии? Есть ли в стране ограничения из-за ковида? 

– Поддержки нет. Ограничения из-за пандемии есть. На сегодня вакционировано около 85% взрослого населения. Во все магазины и госучреждения нельзя войти без предъявления результатов теста или зеленого паспорта. Для туристов есть послабления — им можно неделю находиться в стране без каких-либо неудобств, а потом каждые 3 дня сдавать тесты. Но по факту все не так сложно – работает принцип «сига-сига», и не все ограничения жестко соблюдаются.

Будущее «Новотелекома» и «Инетры»

–  В заключение не могу не задать пару вопросов, связанных с «ЭР-Телекомом». После  ухода с поста первого вице-президента холдинга вы перешли на позицию советника.  На сегодня связывает ли вас что-либо с «ЭР-Телекомом», или вы перевернули эту страницу жизни?

– У меня остались хорошие отношения с президентом «ЭР-Телекома» Андреем Кузяевым. По деловой части с холдингом меня сегодня ничего не связывает, но вполне возможно, что мы еще поработаем вместе с «ЭР-Телекомом» на зарубежных рынках. Это будет хорошая история.

– Когда появилась первая информация о продаже «Новотелекома» «ЭР-Телекому», то многие считали, что может быть упразднен и бренд «Электронный город», и команда, и.т.д. На практике все оказалось иначе, «Новотелеком» продолжил свое развитие уже в составе федерального холдинга. Тем не менее, для многих людей ваше присутствие в топ-менеджменте «ЭР-Телекома» было гарантом того, что все первоначальные договоренности, оглашенные при заключении сделки, будут соблюдены. Учитывая, что вы покинули холдинг, есть ли поводы для беспокойства?

– Лев Толстой говорил: «Не верьте словам ни своим, ни чужим, верьте только делам и своим, и чужим».  В 2017 году я вышел из состава акционеров «Новотелекома» и перешел в «ЭР-Телеком». За год мы успешно осуществили первичную интеграцию компаний. Культура «Новотелекома» была сохранена, она до сих пор живет и развивается.

Из «Новотелекома» в «ЭР-Телеком» перешло много людей, начиная от директоров и заканчивая разработчиками и монтажниками. Сейчас в Новосибирске сформирован большой кластер, работающий на холдинг.  Разработанные нами продукты, например, умные домофоны или системы видеонаблюдения, сейчас используются на территории всей России. Это то, что мы и планировали.

Сегодня «Новотелеком» – это не только один из самых крупных подразделений холдинга, но и один из передовых – многие его показатели одни из самых лучших в «ЭР-Телекоме».

В такой ситуации никто не заинтересован осуществлять резких движений, которые могли бы привести к потере выручки и распаду сильной команды. Поэтому у холдинга хорошие карты на руках, а вот как их разыгырывать, решит его действующий менеджмент.

Авантел

Что даст «ЭР-Телекому» покупка «Авантела»?

–  Недавно «ЭР-Телеком» объявил о покупке основанного в Новосибирске федерального оператора связи «Авантел».  На рынке говорилось о том, что «Авантел» может пойти по пути «Новотелекома» с сохранением бренда, команды и возможностей масштабировать свой опыт на уровне всего холдинга. И если «Новотелеком» стал такой опорной компанией, прежде всего, в сегменте B2C, то «Авантел» соответственно может стать в сегменте B2B.  Как вы оцениваете эту сделку?

– Когда я работал в «Новотелекоме», мы в свое время рассматривали покупку «Авантела». На тот момент это был сильный бренд в Новосибирске, да и в целом в России. И по качеству услуг, и уровню обслуживанию. Но если «Новотелеком» был всегда «заточен» больше на сегмент B2C, то «Авантел» работал в B2B. Однако на тот момент мы посчитали сложной для себя возможную покупку «Авантела». С точки зрения масштабов «ЭР-Телекома» такая сделка реализуется проще. Но когда она обрабатывалась, я уже не работал в холдинге, поэтому не знаю деталей. Могу лишь сказать, что в целом, на мой взгляд, это правильное решение.

–  Среди ваших активов в Новосибирске – ИТ-компания «Инетра», разработчик таких продуктов, как «Пирс ТВ», DRON.Digital. До пандемии она также управляла лекторий-баром «Поток» и коворкингом «Простор». Занимаетесь ли вы этой компанией?

–  «Инетра» продолжает свою деятельность, она работает на местном рынке и уверенно себя чувствует. Я один из акционеров этой компании. Директором «Инетры» является Ирина Стацуло. Она очень опытный и хороший топ-менеджер, у нее все получается.  В то же время то, что я нахожусь зарубежом, дает возможность компании выйти на зарубежные рынки. Мы начали работать в этом направлении в августе прошлого года, и «Инетра» уже подготовила первый продукт.

Связывает ли вас сегодня что-то с Новосибирском, или вы планируете остаться жить на Кипре на постоянной основе?

– Кипр для меня, прежде всего, место работы. В стране отличный климат, здесь приятно находиться, но я не рассматриваю Кипр с точки зрения ПМЖ. В этом году я уже дважды был в России. С Сибирью меня связывает природа, в частности Алтай. Когда мы жили в Новосибирске, то ездили в отпуск на Запад, а теперь все с точностью до наоборот – живем в Европе и ездим отдыхать в Сибирь. Мне по-прежнему важен родной регион, и я планирую сохранять с ним связь и дальше.

Оставляйте заявки на вступление в нашу Whatsapp-группу телекоммуникационного бизнеса Сибири, чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в этой сфере в регионе.

Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook и ВКонтакте
Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram, чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
 КОММЕНТИРОВАТЬ

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

  