Олег Игнатенко, основавший новосибирскую компанию «Новотелеком» (работает под брендом «Электронный город»), уже несколько месяцев живет на Кипре и реализует там достаточно амбициозный проект. Вместе с партнерами он приобрел местного оператора связи «Альфанет» и намерен сделать из него «Электронный город», опираясь на весь свой предшествующий опыт работы в «Новотелекоме» и «ЭР-Телекоме».

Бизнес на Кипре

– Олег Владимирович, в Новосибирске вы прежде всего известны как основатель самого крупного в городе оператора широкополосного доступа в интернет (ШПД) — компании «Новотелеком». После ее продажи федеральному «ЭР-Телекому» вы перешли в его топ-менеджмент, впоследствии став первым вице-президентом. Что привело вас на Кипр?

– В Новосибирске мы реализовывали масштабный с точки зрения города проект. Нам удалось построить с нуля крупного телеком-оператора и вывести ряд новых для этого рынка продуктов, например «умные домофоны». Акционеры продали компанию в марте 2017 года, и я перешел работать в холдинг «ЭР-Телеком».

Вначале я сопровождал эту сделку, потом занимался разработкой стратегии всего холдинга, войдя в его топ-менеджмент. Спустя год я стал первым вице-президентом «ЭР-Телекома» и получил возможность реализовать на уровне всей России все, что мы привнесли из «Новотелекома».

Я очень благодарен президенту «ЭР-Телекома» Андрею Кузяеву за нашу совместную работу. У меня появилась возможность реализовать проекты общероссийского масштаба, начать мыслить другими категориями. Но я понял, что даже такая работа не соответствует моим «скиллам». По своей натуре я предприниматель, и я вернулся к идее собственного проекта.

Жители России, которые часто ездят зарубеж, например, в Европу, регулярно испытывают сложности с интернетом. Его зачастую отличает низкое качество, высокая цена и плохой сервис, что особенно заметно на фоне России. Такая ситуация открывает возможности c точки зрения бизнеса.

Посмотрев на то, что происходит с интернетом в Европе, мы с партнерами решили зайти на этот рынок. С опорой на новосибирский опыт появилась идея построить в новом для себя регионе «Электронный город» с соответствующим уровнем качества и сервиса.

Реализовать это мы решили через покупку уже работающего оператора. Мы рассматривали варианты в Испании и на Кипре. Остановились на Кипре.

Почему именно эта страна? Она многонациональна, здесь высокий процент англоговорящих. На Кипре сегодня около 50 тысяч русских. Киприоты хорошо относятся к России. При этом, уровень сервиса в стране значительно хуже, чем в России. Это касается и банков, и ритейла, и логистики, и других сфер.

– Расскажите об операторе «Альфанет», которого вы приобрели. Насколько велика его абонентская база на фоне конкурентов?

– Если говорить в целом про рынок, то на Кипре 4 крупных игрока, но они преимущественно оказывают услуги сотовой связи. Также в регионе много мелких радиосетей — это особенность Европы, связанная с преобладанием низкоэтажной застройки. В нашем случае речь идет о небольшой компании, почти старт-апе. У нее 2700 абонентов — если сравнивать с «Электронным городом», то мы в месяц подключали больше клиентов, чем вся ее текущая база. Если в России уровень проникновения ШПД больше 80%, то на Кипре проникновение оптических сетей лишь 25%, в остальных случаях речь идет о подключении по технологии DSL (передача данных по телефонным линиям — «КС»). Существующая ситуация на Кипре напоминает 2005 год в Новосибирске. Поэтому мы планируем массовое строительство оптических сетей, которых на сегодня у купленного оператора почти нет.

– В Европе, как я понимаю, мобильный интернет в отличие от России несопоставим по цене и скорости с проводным, поэтому конкуренции между этими сегментами по сути нет.

– Да, цена на мобильный интернет в Европе высокая, а существующие лимиты ограничивают возможность потребления тяжелого контента. Качество сотовой связи на Кипре заметно ниже, чем в России. Но даже у нас в стране в условиях пандемии наметился переход в пользу проводного интернета. Увеличилась нагрузка сетей, появились новые потребности у абонентов, поэтому проводные операторы получили хороший приток с рынка. На сегодня полностью заменить проводной интернет мобильным нереально. Как в России, так и в Европе. Тем более, учитывая, что благодаря пандемии скачок в развитии получили различные онлайн-сервисы, в частности сервисы видеообщения.

– Учитывая ваши планы по развитию, планируете ли вы привлекать инвесторов, например, международные фонды?

– Есть важное ограничение — рынок Кипра очень маленький, вся страна в 2 раза меньше Новосибирска по численности населения. Тем не менее, по выручке мы за 3 года можем довести нашего оператора до уровня «Электронного города». До середины 2022 года мы планируем протестировать наши гипотезы на кипрском рынке. После этого можно будет выходить в другие страны. Прежде всего, соседнюю Грецию, возможно Турцию, Испанию и даже Египет, где рынок развит еще меньше. На следующем этапе мы обязательно будем привлекать партнеров и инвестиции.

Есть несколько перспективных для нас рынков. Первый и самый очевидный — это рынок ШПД, о котором я уже сказал. Второй – рынок сервисов охраны домов, мониторинга и сигнализаций. В «Электронном городе» мы разработали хороший продукт — специальное приложение, которое позволяет отслеживать ситуацию с вашим домом, когда вы его покидаете. На Кипре есть такая же услуга, только аналоговая. В России мы продвигали этот продукт как новый, уровень проникновения услуги охраны жилья составлял 7-12%. На Кипре эта цифра составляет 80%. Но сам сервис не развит. Если у вас с сработала сигнализация, то к вам не приедет наряд полиции, а для начала просто позвонят из диспетчерского центра. Если наши гипотезы подтвердятся, и продукт выстрелит, то этот рынок будет сопоставим с рынком ШПД.

Третий перспективный рынок — зеленая энергетика, в частности солнечная. На Кипре в отличии от России нет избытка электроэнергии, поэтому она обходится в 5 раз дороже. Это открывает новые возможности, которыми мы постараемся воспользоваться.

Сейчас мы находимся на первом этапе, который подразмумевает инвестирование порядка 5-7 млн евро. Это средства действующих акционеров. В будущем под все упомянутые проекты будем привлекать инвесторов.

– Какова ваша текущая позиция в компании? Вы акционер или занимаетесь также оперативным управлением в статусе генерального директора? Кто еще является акционером компании?

– Я нахожусь в роли «работающего» акционера и выполняю ряд функций в компании, в частности это касается вопросов маркетинга. Управляет компанией в должности генерального директора Ирина Рябова. Она долгое время была исполнительным директором «Новотелекома», а последние 5 лет занимала позицию директора по развитию. Именно при ней у нас появились те новые продукты, о которых я говорил. Без нее я не согласился бы начинать такое большое новое дело на Кипре. Состав акционеров мы пока публично не раскрываем.

– Как вы решаете вопросы с персоналом на Кипре? В вашей компании трудоустроены киприоты, или русские, с которыми вы ранее работали вместе?

– Мы купили компанию, владельцами которой были наши соотечественники. Из 25 человек 23 говорят по-русски. Абоненты компании тоже на 70% русскоговорящие. Это не случайно: такие люди на Кипре наиболее требовательны к качеству и сервису, потому что им есть, с чем сравнивать. Но этот сегмент составляет 5% от общего рынка страны с точки зрения сегмента B2C.

Сейчас мы набираем людей из России, в первую очередь тех, кто знает английский. Кого-то берем на удаленку. В России есть люди, готовые переехать на Кипр — мы оформляем их на работу, предоставляем жилье, транспорт. Например, неделю назад у нас вышел на работу техдиректор. Раньше он был совладельцем небольшого оператора связи в Иркутске, но у него было желание начать работать и жить зарубежом. Поэтому в его случае звезды сошлись. Мы готовы расширять команду сотрудниками из России и открыты для взаимодействия, чтобы работать и развиваться вместе.

Таким образом, пока мы опираемся на то, что необходимые нам кадры есть в России. Но мы также начали набирать новый персонал среди киприотов и арабов, так как задачи у компании поменялись, и теперь мы выходим на новую аудиторию. В этом мне помогает предшествующий опыт работы в «ЭР-Телекоме».

– В Новосибирске «Электронный город» значительно отличался от других операторов с точки зрения продвижения. Намерены ли вы использовать тот же опыт, или с учитом другой аудитории привычные для России подходы на Кипре не работают?

– Наша стратегическая схема достаточно проста и понятна. Есть «три кита», на которых создавался и рос «Электронный город». Первый — это качество услуги (технический параметр). Второй – это высокий и совершенно иной уровень обслуживания. Третий – это нновации через создание новых услуг и продуктов. Четвертая сущность – это яркий и смелый маркетинг, который объединяет и доносит нашу стратегию до рынка и потребителя. На Кипре мы будем действовать также.

В «Новотелекоме» последние 5-7 лет мы работали с Аркадием Цукером, который на аутсорсинге закрывал весь маркетинг «Электронного города». Мы с ним продолжили взаимодействие по кипрскому проекту. Провели исследование аудитории, создали профиль потребителя, продумали позиционирование. Мы понимаем, что наши яркие новосибирские рекламные кампании, например, с кланом «Электронного города», не зайдут на Кипре – люди здесь другой ментальности, для них это нечто за рамками. Среди местного населения есть фраза «сига-сига», которую можно перевести «не спеши» или «не нервничай». Само потребление услуг на Кипре в принципе другое в сравнении с Россией. Поэтому мы выбрали другое позиционирование, стиль, но будем выходить как всегда красиво мощно и весело. Евгений Папшев, который разрабатывал наши рекламные кампании в Новосибирске, сделал первые эскизы — получилось как всегда круто. Кроме того, мы проведем ребрендинг, у нас будет очень одиозное название, заточенное на европейский рынок.

– Какие особенности ведения бизнеса на Кипре в сравнении с Россией вы почувствовали на себе?

– Живя в России, мы не знали, насколько у нас, оказывается, все хорошо с точки зрения оказания услуг в электронном виде. На этот путь Россия встала больше 10 лет назад и стала очень продвинутой страной. На Кипре по-прежнему большинству людей привычнее оплачивать все товары и услуги наличными, а для решения вопроса с электросетями и водоснабжением до сих пор нужно возиться с бумажными квитанциями. В сравнении с Россией уходит неимеверно много времени на общение с госструктуами и банками. Очень много бумаг, все делается очень медленно. Банки долго и тщательно проверяют, откуда поступают деньги.

Но в то же время на Кипре есть четкие правила — это то, чего не хватает в России. Рынок телекоммуникаций очень прозрачен. Конкурентная ситуация отслеживается контролирующими инстанциями, и если самый крупный оператор связи что-то нарущает, то точно получит штраф. Понимая это, он работает корректно по отношению к конкурентам. С этой точки зрения Кипр – часть ЕС, и в стране играют по европейским правилам.

– Оказывает ли государство какую-либо поддержку бизнесу на фоне пандемии? Есть ли в стране ограничения из-за ковида?

– Поддержки нет. Ограничения из-за пандемии есть. На сегодня вакционировано около 85% взрослого населения. Во все магазины и госучреждения нельзя войти без предъявления результатов теста или зеленого паспорта. Для туристов есть послабления — им можно неделю находиться в стране без каких-либо неудобств, а потом каждые 3 дня сдавать тесты. Но по факту все не так сложно – работает принцип «сига-сига», и не все ограничения жестко соблюдаются.

Будущее «Новотелекома» и «Инетры»

– В заключение не могу не задать пару вопросов, связанных с «ЭР-Телекомом». После ухода с поста первого вице-президента холдинга вы перешли на позицию советника. На сегодня связывает ли вас что-либо с «ЭР-Телекомом», или вы перевернули эту страницу жизни?

– У меня остались хорошие отношения с президентом «ЭР-Телекома» Андреем Кузяевым. По деловой части с холдингом меня сегодня ничего не связывает, но вполне возможно, что мы еще поработаем вместе с «ЭР-Телекомом» на зарубежных рынках. Это будет хорошая история.

– Когда появилась первая информация о продаже «Новотелекома» «ЭР-Телекому», то многие считали, что может быть упразднен и бренд «Электронный город», и команда, и.т.д. На практике все оказалось иначе, «Новотелеком» продолжил свое развитие уже в составе федерального холдинга. Тем не менее, для многих людей ваше присутствие в топ-менеджменте «ЭР-Телекома» было гарантом того, что все первоначальные договоренности, оглашенные при заключении сделки, будут соблюдены. Учитывая, что вы покинули холдинг, есть ли поводы для беспокойства?

– Лев Толстой говорил: «Не верьте словам ни своим, ни чужим, верьте только делам и своим, и чужим». В 2017 году я вышел из состава акционеров «Новотелекома» и перешел в «ЭР-Телеком». За год мы успешно осуществили первичную интеграцию компаний. Культура «Новотелекома» была сохранена, она до сих пор живет и развивается.

Из «Новотелекома» в «ЭР-Телеком» перешло много людей, начиная от директоров и заканчивая разработчиками и монтажниками. Сейчас в Новосибирске сформирован большой кластер, работающий на холдинг. Разработанные нами продукты, например, умные домофоны или системы видеонаблюдения, сейчас используются на территории всей России. Это то, что мы и планировали.

Сегодня «Новотелеком» – это не только один из самых крупных подразделений холдинга, но и один из передовых – многие его показатели одни из самых лучших в «ЭР-Телекоме».

В такой ситуации никто не заинтересован осуществлять резких движений, которые могли бы привести к потере выручки и распаду сильной команды. Поэтому у холдинга хорошие карты на руках, а вот как их разыгырывать, решит его действующий менеджмент.

– Недавно «ЭР-Телеком» объявил о покупке основанного в Новосибирске федерального оператора связи «Авантел». На рынке говорилось о том, что «Авантел» может пойти по пути «Новотелекома» с сохранением бренда, команды и возможностей масштабировать свой опыт на уровне всего холдинга. И если «Новотелеком» стал такой опорной компанией, прежде всего, в сегменте B2C, то «Авантел» соответственно может стать в сегменте B2B. Как вы оцениваете эту сделку?

– Когда я работал в «Новотелекоме», мы в свое время рассматривали покупку «Авантела». На тот момент это был сильный бренд в Новосибирске, да и в целом в России. И по качеству услуг, и уровню обслуживанию. Но если «Новотелеком» был всегда «заточен» больше на сегмент B2C, то «Авантел» работал в B2B. Однако на тот момент мы посчитали сложной для себя возможную покупку «Авантела». С точки зрения масштабов «ЭР-Телекома» такая сделка реализуется проще. Но когда она обрабатывалась, я уже не работал в холдинге, поэтому не знаю деталей. Могу лишь сказать, что в целом, на мой взгляд, это правильное решение.

– Среди ваших активов в Новосибирске – ИТ-компания «Инетра», разработчик таких продуктов, как «Пирс ТВ», DRON.Digital. До пандемии она также управляла лекторий-баром «Поток» и коворкингом «Простор». Занимаетесь ли вы этой компанией?

– «Инетра» продолжает свою деятельность, она работает на местном рынке и уверенно себя чувствует. Я один из акционеров этой компании. Директором «Инетры» является Ирина Стацуло. Она очень опытный и хороший топ-менеджер, у нее все получается. В то же время то, что я нахожусь зарубежом, дает возможность компании выйти на зарубежные рынки. Мы начали работать в этом направлении в августе прошлого года, и «Инетра» уже подготовила первый продукт.

– Связывает ли вас сегодня что-то с Новосибирском, или вы планируете остаться жить на Кипре на постоянной основе?

– Кипр для меня, прежде всего, место работы. В стране отличный климат, здесь приятно находиться, но я не рассматриваю Кипр с точки зрения ПМЖ. В этом году я уже дважды был в России. С Сибирью меня связывает природа, в частности Алтай. Когда мы жили в Новосибирске, то ездили в отпуск на Запад, а теперь все с точностью до наоборот – живем в Европе и ездим отдыхать в Сибирь. Мне по-прежнему важен родной регион, и я планирую сохранять с ним связь и дальше.

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