Как стало известно «Континенту Сибирь», основанная в Санкт-Петербурге федеральная сеть коворкингов «Практик» будет представлена в Новосибирске. Компания займет площади самого крупного в Новосибирске коворкинга «ПРОСТОР», который ранее был выставлен на продажу.

Напомним, что коворкинг «ПРОСТОР» был открыт в январе 2019 года на площадке БЦ «Ситицентр». На сегодня «ПРОСТОР» является самым большим коворкингом в Новосибирске — его общая площадь составляет 1349,1 кв.м. Планировка помещения на сегодня предусматривает как размещение резидентов в отдельных кабинетах (офисах), так и в общей рабочей зоне. На площадке есть гардероб, несколько санузлов с душевыми кабинами, обеденная зона, несколько переговорных комнат. Из помещения также имеется прямой доступ в расположенное в здании кафе, а также на террасу.

Коворкинг (co-working, в переводе с английского языка означает «совместно работающие») – это оборудованное всем необходимым для работы пространство, сдаваемое в аренду любому желающему на необходимый срок – день, неделю, месяц, несколько месяцев.

В конце 2019 года «ПРОСТОР» вошёл в тройку лучших коворкингов России по версии ежегодной всероссийской профессиональной премии Russian Coworking Awards. Проект попал в шорт-лист сразу по нескольким номинациям, а в категории «Инфраструктура» получил первое место, обогнав коворкинг Ельцин Центра и коворкинг Сколково. Среди резидентов коворкинга – сотрудники компаний IngramMicro, Dell, НАБС, Фермер-центр, Movavi, AllNewHomes, Первая Академия Маркетинга и др.

В октябре 2020 года коворкинг был выставлен на продажу за 185 млн рублей. Рассматривались также и альтернативные варианты использования его площадей. Напомним, что ранее «ПРОСТОРом» управляло ООО «Инетра», собственниками которой, по данным Rusprofile, являются сооснователи ГК «Септима» Роман Шегуров и Олег Игнатенко.

Как стало известно «Континенту Сибирь», уже с 1 февраля 2021 года в Новосибирск выйдет федеральная сеть коворкингов «Практик», которая займет площади «ПРОСТОРа». По данным сайта сети, она объединяет 8 коворкингов в Санкт-Петербурге, Москве и Великих Луках, два из них находятся в стадии открытия. В самой группе компаний «Континенту Сибирь» подтвердили информацию о выходе в Новосибирск.

По словам исполнительного директора и управляющего партнера сети коворкингов «Практик» Владимира Дорофеева, речь не о покупке в классическом понимании и не об операторской модели. «Собственник помещения остается незыблемым – «Практик» не приобретает недвижимость своих объектов. Это классическая аренда с выкупом оборудования и мебели в местах общего пользования, имеющейся в коворкинге. Большая часть мебели (рабочие столы и стулья) будут заменены на новые», — пояснил «Континенту Сибирь» Владимир Дорофеев.

По его словам, также планируется перепланировка помещения, сокращение зоны опен-спейса и увеличение количества кабинетов. Часть зон поменяет свое функциональное назначение. Изменится и ценовая политика. «Мы приводим рассматриваемую локацию к сервисным стандартам «Практик», а это повышенные накладные расходы. Но увеличение тарифов будет незначительным», — заверил собеседник «Континента Сибирь».

В компании рассматривают проект в Новосибирске как пилотный. За ближайшие полгода «Практик» планирует отработать механизм удаленного управления локацией из Санкт-Петербурга с учетом и разницы во времени, и специфики рынка. А уже в дальнейшем начать более активное развитие в городах Сибири и Дальнего Востока РФ – Омске, Томске, Екатеринбурге, Красноярске, Владивостоке, Хабаровске.