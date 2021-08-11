Сибирский телеком-рынок продолжает консолидироваться в руках федеральных компаний. Вслед за продажей «Новотелекома» и «МегаКома» очередь дошла до одного из крупнейших B2B-операторов – компании «Авантел». Что представляет собой эта компания, как ее оценивают на рынке, и какая судьба ее ждет после поглощения — в материале «Континента Сибирь».

6 августа «Континент Сибирь» впервые сообщил о продаже пермскому «ЭР-Телеком Холдингу» крупного B2B-оператора связи «Авантел», основанного в Новосибирске. На тот момент информация исходила от участников рынка. 10 августа ее официально подтвердили в руководстве «ЭР-Телеком Холдинга» и самом «Авантеле».

Что представляет собой «Авантел»?

Упоминания о компании «Авантел» можно достаточно редко встретить в медийном поле. Тем не менее, на региональном рынке услуг связи оператора хорошо знают. По данным агентства «ТМТ-Консалтинг», на сегодня «Авантел» занимает второе место по доле рынка в сегменте B2B в Новосибирской области после «Ростелекома».

Компания «Авантел» была основана в Новосибирске и предоставляет услуги связи с 2002 года. По собственным данным оператора, отраженным на его сайте, за это время клиентами стали более 12 000 компаний. В их числе ритейлеры, автодилеры, банки, издательские дома, медицинские центры и другие предприятия крупного, среднего и малого бизнеса. Оператор представляет как высокоскоростной интернет и телефонию, так и телекоммуникационные решения «под ключ». Информация о действующих учредителях «Авантела» в системе Rusprofile отсутствует. По состоянию на 19 июня 2021 года владельцами ООО «Авантел», по информации Rusprofile, являлись Данил Слободской, Олег Маслов и Валентин Мерзликин.

Несмотря на то, что в родном регионе «Авантел» воспринимают как новосибирскую компанию, география ее присутствия гораздо шире – по данным сайта компании, «Авантел» работает во всех федеральных округах России, имея филиалы в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Самаре, Нижневартовске, Нефтеюганске, Южно-Сахалинске, Омске, Томске, Барнауле, Губкинском, Кемерово и других городах России.

Такое широкое региональное присутствие объясняется и интеграционными сделками. В частности еще в 2007 году компания объединилась с федеральным оператором «Северен Телеком». На тот момент считалось, что объединенная компания закономерно будет работать под брендом «Северен Телеком», имевшим широкую географию присутствия, в то время, как «Авантел» знали только в Новосибирской области. Какое-то время «Авантел» даже успел поработать в родном регионе в качестве филиала «Северен Телеком». Однако частичное упразднение бренда в силу сложившихся обстоятельств оказалось временным – основной инвестор «Северен Телекома» на тот момент принял решение оставить за собой петербургский филиал компании вместе с брендом для последующей продажи «Ростелекому», что и было осуществлено. Остальные филиалы компании в этой ситуации уже не могли работать под вывеской «Северен Телеком», поэтому перешли на бренд «Авантел». Таким образом, вместо упразднения бренд новосибирской компании значительно увеличил зону покрытия за счет других городов России. В дальнейшем оператор продолжил курс на расширение географии присутствия. Причем в дальнейшем речь шла не о покупках других компаний, а об органичном росте.



На фоне других компаний рынка «Авантел» выделялся также своей организационной структурой. Компания часто проводила эксперименты в этой сфере. В 2013 году «Континент Сибирь» подробно писал об изменениях в организационном устройстве компании и модели «микросоциализма», при котором работа с клиентами была организована по групповому принципу. Речь шла о том, что каждого клиента вела команда из представителей разных структурных подразделений компании, на которой лежала ответственность за подключение и сопровождение абонента. Премия в такой модели выдавалась также на команду, при этом каждый ее член получал равную долю.

И это лишь один из примеров нетипичного для рынка подхода «Авантела». Достаточно упомянуть, что за все время работы оператора на рынке у него никогда не было не только pr-специалиста, но даже маркетолога. Эти функции возлагались на членов действующей команды. Тем не менее, отдельные проекты компании подхватывались СМИ. Если поискать упоминания оператора в медийном пространстве, то почти сразу можно натолкнуться на материалы о тематических эротических календарях, которые «Авантел» выпускает уже много лет для своих клиентов и партнеров. Изначально идея такого рода проектов принадлежала новосибирской ИТ-компании ЦФТ, однако она уже много лет не выпускала подобные календари, поэтому эстафетную палочку своевременно подхватил «Авантел». Для компании это служит способом напоминания о себе и инструментом увеличения лояльности со стороны ИТ-директоров, которые часто и принимают решения о том, с каким оператором работать.

Значимой вехой в развитии «Авантела» была покупка в 2014 году компании «Магистраль Телеком», акционерами которой по данным ФНС изначально являлись МУП «Новосибирский метрополитен», исполнительный комитет ассоциации «Сибирское соглашение», ООО «Телеком Сибирь» и «Антел Холдингс Л.Л.К» (США). На тот момент «Магистраль Телеком» по данным аналитиков занимал 5-ое место в регионе по доле рынка в сегменте B2B в то время, как сам «Авантел» располагался на второй строчке. Таким образом, эта сделка способствовала дальнейшему усилению позиций оператора. О трудностях ее реализации и о том, сколько занял процесс интеграции, «Континенту Сибирь» ранее рассказывал Сергей Бойко, возглавлявший новосибирский филиал «Авантела» до 2015 года. Его можно назвать одним из наиболее заметных топ-менеджеров в истории компании – он пришел в «Авантел» в 2005 году из ЦФТ и прошел в нем путь от системного администратора до директора филиала. В 2015 году он ушел в политику и возглавил штаб оппозиционного политика Алексея Навального, в 2020 году стал депутатом горсовета от «Коалиции 2020».

После его ухода новосибирский филиал компании возглавил сооснователь оператора Виталий Романосов. Также в «Авантеле» ввели должность коммерческого директора, которую занял Антон Павлушин, пришедший в компанию из другого местного оператора – «Сибирские сети».

С новым руководством «Авантел» оставался активным участником телеком-рынка, расширял географию присутствия, выходя в новые для себя регионы. Причем речь шла не только о корпоративном сегменте, но и о наращивании позиций в госсекторе. Например, в 2019 году «Авантел» на форуме «Городские технологии» подписал контракт с мэрией Новосибирска, подразумевающий создание информационной платформы города для фотофиксации автомобилей, которые неправильно паркуются на газонах, во дворах, на детских площадках.

Тем не менее, участники рынка все чаще говорили о возможности продажи «Авантела». Это было связано не столько с самой компанией, сколько с интеграционными процессами, происходящими на рынке. Среди крупных региональных операторов независимыми от «федералов» оставались лишь «Новотелеком», «Сибирские сети» и «Авантел», однако с 2014 года активную экспансию начал пермский «ЭР-Телеком Холдинг», и уже в 2017 году ему был продан «Новотелеком». В этом же году в состав холдинга вошла и новосибирская «Крафтсвязь». Этот пример особо примечателен тем, что ранее у этой компании одним из учредителей являлся сооснователь «Авантела» Виталий Романосов. Таким образом, участники рынка все больше утверждались в мнении, что продажа «Авантела» – вопрос времени. В 2017 году Сергей Бойко, уже не работавший в компании, прогнозировал, что до 2019 года оператор может войти в состав федерального холдинга.

В конце мая 2017 года «Континент Сибирь» сообщал о том, что «Авантел» может войти в состав «Ростелекома», однако на тот момент подтверждений того, что сделка осуществится, не было. На тот момент курсировала и информация о переговорах с «ЭР-Телекомом», что подтверждали «Континенту Сибирь» местные участники рынка. Тем не менее, в последних числах декабря 2017 года участники телеком-рынка вновь заговорили о продаже «Авантела» «Ростелекому», а в январе 2018 года близкая к оператору компания «Башинформсвязь» получила разрешение на покупку «Авантела» в ФАС. Однако несмотря на это, сделка не была осуществлена, и «Авантел» вплоть до августа 2021 года оставался независимым от крупных федеральных игроков оператором связи.



«С «Авантелом» нам всегда было очень интересно конкурировать. Очень компетентная и активная команда. В сравнении с нами они тогда работали четче, были ориентированы на прибыль в то время, как мы – на долю. У них не было финансового плеча — они были на самообеспечении, при этом хорошо зарабатывали, это позволяло им удерживать команду и наращивать ее профессиональные компетенции», – вспоминает один из бывших участников новосибирского B2B-рынка связи.

Что даст сделка?

Как отмечают в «ЭР-Телекоме», объединение компаний призвано позволить холдингу существенно укрепить позиции в сегменте услуг для бизнеса и государственных заказчиков, а также на операторском рынке Москвы, Новосибирска, Томска, Барнаула, Нижневартовска, Нефтеюганска, Южно-Сахалинска, Самары и Санкт-Петербурга. Рыночные позиции «Авантела» в Сибири и Москве в «ЭР-Телекоме» оценивают как высокие.

«Cделка имеет для нас стратегическое значение. Она способствует консолидации рынка, позволяет укрепить наши позиции в столице, Поволжье, Сибири и на Дальнем Востоке, а также выйти в новые регионы, включая Ханты-Мансийский автономный округ. Мы намерены сохранить лучшие практики и опыт накопленный обеими компаниями», – отметил акционер и президент АО «ЭР-Телеком Холдинг» Андрей Кузяев.

На сегодня дочерней структурой «ЭР-Телеком Холдинга» в Новосибирской области является компания «Новотелеком» (работает под брендами «Электронный город», «Дом.ru»). В 2017 году к ней были присоединены новосибирский филиал «ЭР-Телеком Холдинга», местный филиал «Энфорты», а также позднее несколько домофонных компаний. Кроме того, в этом же году «ЭР-Телеком» также приобретал новосибирского оператора «Крафтсвязь». Таким образом, ранее участники рынка не исключали, что новосибирский филиал «Авантела» также может быть со временем присоединен к «Новотелекому».

В самом холдинге такой сценарий развития событий опровергли. «Процесс интеграции «Авантела» будет постепенным и бесшовным. Никаких неудобств и ограничений для текущих и будущих абонентов не предполагается. На текущем этапе мы не планируем присоединять «Авантел» к «Новотелекому» и другим нашим дочерним компаниям в Сибирском регионе. Абоненты продолжат пользоваться услугами и сервисами своего оператора», – пояснили «Континенту Сибирь» в «ЭР-Телеком Холдинге», добавив, что «революционных изменений в кадровой и маркетинговой политике также не предполагается». В «Авантеле» настроены оптимистично и позитивно оценили сделку с «ЭР-Телеком Холдингом», отметив «Континенту Сибирь», что это откроет перед компанией новые возможности. Основатели «Авантела» за счет продажи смогут инвестировать в новые направления бизнеса, а управленческая команда компании применить свой опыт в масштабах всего «ЭР-Телеком Холдинга».

Насколько такие ожидания будут соответствовать действительности, покажет время. Пример «Новотелекома» показывает, что даже в случае сделки поглощаемая компания может сохранить свой бренд и команду. Однако опрошенные «Континентом Сибирь» участники рынка не уверены, что «ЭР-Телеком» будет готов создавать в случае с «Авантелом» «второй Новотелеком», поэтому больше склоняются к промежуточному варианту.

«Вполне возможно, что договора с абонентами не будут перезаключаться на «ЭР-Телеком», но сотрудники при этом могут быть устроены по соответствующим филиалам, а в Новосибирске таковым является «Новотелеком», – отмечает один из бывших топ-менеджеров новосибирского телеком-рынка на условиях анонимности. – Думаю, бренд «Авантел» может быть сохранен в течение 2-3 лет, но по опыту «ЭР-Телекома» с другими операторами вероятность ребрендинга в будущем крайне высока».

Сергей Бойко в свою очередь считает, что все будет зависеть от стратегии «ЭР-Телеком Холдинга». «На мой взгляд со стороны холдинга было бы разумным первые годы сохранить текущую структуру компании, обеспечив ей максимальную самостоятельность. Это не вопрос бренда, под которым будут оказываться услуги, а вопрос взаимодействия с клиентами, тарифной политики, то есть сущности работы, – рассуждает Сергей Бойко. – Если это произойдет, то для абонентов это дает большие возможности из-за большой сети, много филиальной структуры. Мы знаем, что холдинг так уже поступал, например, с «Новотелекомом», к которому был присоединен филиал «ЭР-Телекома», а не наоборот. Если они пойдут этим путем, фактически разделив бизнес по работе с физлицами в формате «Новотелекома», и бизнес по формате с юрлицами в формате «Авантела», то это будет достаточно мощным решением и плюсом для клиентов. Если речь пойдет о «механическом» объединении, когда просто клиентская база купленного оператора переводится на головную компанию, тогда, конечно, это не очень хороший сценарий».

«Континент Сибирь» будет следить за дальнейшим развитием ситуации.

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