«Чтобы не было неконтролируемых каникул»: Травников вводит новые ограничения для новосибирцев в нерабочие дни

В Новосибирской области будут введены новые ограничительные меры в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией. Они начнут действовать уже в объявленные президентом нерабочие дни, заявил губернатор региона Андрей Травников на совещании в правительстве региона 25 октября.

Андрей Травников анонсировал новые ограничительные меры в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. Соответствующее предложение правительству региона направило территориальное управление Роспотребнадзора.

Как сообщил губернатор на оперативном совещании в областном правительстве 25 октября, ограничения необходимо ввести уже в период объявленных президентом России нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября.

«Для того чтобы эти дни использовать максимально эффективно для обеспечения перелома четвёртой волны, для снижения заболеваемости, чтобы эти дни не превратились в неконтролируемые каникулы для детей и взрослых, нам придётся принимать дополнительные ограничительные меры», — сказал Андрей Травников на оперативном совещании в правительстве региона в понедельник.

Губернатор поручил в кратчайшие сроки запланировать заседание правительства региона, где будут рассмотрены новые ограничительные меры.

Как сообщил на совещании начальник территориального управления Роспотребнадзора Александр Щербатов, в Новосибирской области уже пятую неделю коэффициент распространения коронавируса превышает единицу. За прошедшую неделю количество новых случаев COVID-19 по сравнению с предыдущей неделей выросло на 24%.

По данным Щербатова, по симптоматическим появлениям доля случаев заболевания с клиникой ОРВИ в регионе за последнее время составила 82%, а с клиникой внебольничной пневмонии – 15%.

Андрей Травников также напомнил, что обязательная вакцинация, согласно постановлению главного санитарного врача региона, касается в том числе представителей власти. Он призвал участников оперативного совещания организовать иммунизацию подчинённых.

Напомним, в минувшие выходные стало известно о том, что коронавирусом заболел мэр Новосибирска Анатолий Локоть.