Прокуратура проверит новосибирскую гимназию из-за жалоб на миллионные поборы

Прокуратура организовала проверку сообщения о сборе средств с родителей учеников гимназии №10 в Новосибирске на ремонт образовательного учреждения, сообщает пресс-служба ведомства.

Прокуратура Новосибирской области организовала проверку после публикации о возможном нарушении законодательства об образовании в гимназии №10 в Железнодорожном районе Новосибирска.

Член родительского комитета новосибирской гимназии №10 Семен Гунькин рассказал общественной организации «Гражданский патруль» (ее руководителем является депутат горсовета Новосибирска Ростислав Антонов) о сборе средств с родителей учеников на ремонт образовательного учреждения. В частности, деньги собирают на ремонт крыши гимназии и укладку асфальта.

Организация со ссылкой на главу департамента образования мэрии Новосибирска Рамиля Ахметгареева сообщает, что учреждение ежегодно получает 1,4 млн рублей из городского бюджета.

«Дополнительно школа собирает с родителей больше двух миллионов на ремонт кабинетов и асфальтирование дороги, общей с частным детским садом. Такое число получилось, когда однажды в комитете посчитали все деньги, собранные с каждого родителя за год», — утверждает организация «Гражданский патруль».

Прокуратура Новосибирской области организовала проверку. «Прокуратура проверит соблюдение требований законодательства об образовании, о благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве) в деятельности департамента образования мэрии Новосибирска и гимназии, оценит достаточность финансирования и материально-технического обеспечения образовательной деятельности. При наличии оснований будут приняты меры реагирования», — сообщили в ведомстве.

Напомним, в начале октября новосибирские следователи организовали проверку школы №1 в Железнодорожном районе города, где избили восьмилетнего мальчика. В результате побоев ребенок получил травму позвоночника. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял дело на контроль.