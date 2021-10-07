Экс-главу поселка под Новосибирском заподозрили в превышении полномочий

Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего главы муниципального образования в Новосибирской области за превышение должностных полномочий, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Новосибирской области.

Следственный отдел по Искитимскому району следственного управления СК России по Новосибирской области возбудил уголовное дело в отношении 68-летнего бывшего главы муниципального образования по п. «в» части 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное главой органа местного самоуправления, с причинением тяжких последствий). Уголовное дело возбуждено по материалам Управления ФСБ России по Новосибирской области.

По данным следствия, в сентябре и декабре 2018 года администрация муниципального образования провела открытые электронные аукционы на поиск подрядчика на выполнение работ по возведению объектов капитального строительства.

По итогам аукциона муниципалитет заключил с победившим юридическим лицом контракты на сумму свыше 8 млн рублей. Подрядчик построил объекты и подписал акты о приемке выполненных работ, которые передал в администрацию рабочего поселка.

«В нарушение требований законодательства и заключенных контрактов, фигурант по делу, не дождавшись положительных заключений экспертиз, в октябре 2018 года и январе 2019 года подписал акты о приемке выполненных работ, а также платежные поручения о перечислении в пользу организации из средств бюджета денежных средств в сумме свыше 8 млн. рублей, чем причинил материальный ущерб администрации поселка городского типа в Новосибирской области», — отмечается в сообщении. Уточняется, что расследование уголовного дела продолжается.

По данным источника «Континента Сибирь» в силовых структурах, речь идет о бывшем главе администрации рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской области. В нормативно-правовых актах, размещенных на сайте администрации поселка, указано, что в 2019 году главой муниципального образования был 68-летний Яков Ландайс. По данным СМИ, он занимал должность главы поселка с марта 2010 года. В июле 2021 года в Линево был избран новый глава администрации. Им стал Дмитрий Грушевой.

Напомним, в конце сентября следователи возбудили уголовное дело в отношении бывшего главы администрации города Черепаново Новосибирской области за нарушения законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для муниципальных нужд.