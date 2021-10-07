25-26 сентября на площадке омского аэропорта «Федоровка» прошло мероприятие BMW M TOUR 2021, в рамках которого поклонники баварского бренда получили возможность проверить свои водительские навыки на гоночном треке за рулем спорткаров. Организатором мероприятия традиционно выступила компания «БАРС» – официальный дилер BMW в Омске.

В этом году «БАРС» стал единственным дилером BMW в Сибирском федеральном округе, который организовал и провел федеральное роад-шоу баварской марки. Совместно с BMW Group Russia дилер представил новинки M серии – M3 и M4.

В рамках мероприятия прошла презентация этих автомобилей экспертом BMW. Кроме того, в экспозиции был представлен автомобиль M5 CS, а также оригинальные аксессуары M Performance Parts.

Но главные впечатления от мероприятия гости получили, конечно, на треке, где они могли самостоятельно протестировать BMW M3 и M4, получив мощный заряд драйва и невероятных впечатлений. Именно в таких условиях раскрывается характер автомобилей марки.

Высокая скорость, длинные разгонные участки и захватывающие дух повороты – все это позволило участникам отточить свой опыт экстремального вождения. Сочетание дикого нрава и возможностей комфортного вождения – именно это отличало представленные на мероприятии автомобили.

Сибирские клиенты BMW приняли участие в мероприятии M TOUR 2021 1 of 23

Одним из запоминающихся событий BMW M TOUR 2021 стал приезд главы российского представительства марки BMW Штефана Тойхерта. «Для меня и команды «БАРС» это огромная честь. Впервые за 12 лет существования дилерского центра BMW в Омске нас посетил глава «BMW Group Россия» Штефан Тойхерт», – отметил учредитель компании «БАРС» Виталий Ольшанский.

Глава российского представительства российской марки лично оценил динамику автомобилей на практике в равноправной «схватке» на треке с Виталием Ольшанским. Помимо участия в BMW M TOUR Штефан Тойхерт, как ранее писал «Континент Сибирь», встретился с губернатором Омской области Александром Бурковым.

Кульминацией BMW M TOUR стало грандиозное авиашоу над омским небом.

Стоит отметить, что масштабные мероприятия уже давно стали визитной карточкой дилера – в 2020 году «БАРС» совместно с российским представительством BMW проводил масштабное мероприятие M Weekend на трассе аэропорта «Федоровка». А в марте 2021 года компания устроила для владельцев автомобилей марки необычное мероприятие. Речь шла о возможности посетить Мурманскую область, чтобы пройти тест-драйв модельного ряда BMW на специально подготовленных зимних трассах, улучшив свои водительские навыки, а также просто насладившись северной романтикой. В мероприятии весной 2021 года приняли участие 20 представителей бизнес-кругов региона — владельцев автомобилей BMW.

Компания «БАРС» является официальным дилером BMW в Омске с 2007 года. Помимо BMW в ее портфеле на сегодня бренды KIA и Hyundai. Дополнительный импульс развитию бизнеса в конце 2016 года придал новый собственник компании – известный омский бизнесмен Виталий Ольшанский. На ежегодной дилерской конференции BMW, прошедшей 18 февраля 2021 года, компания «БАРС» получила серебро в номинации «Лучший дилер» по итогам 2020 года в категории продаж до 245 автомобилей. В тройку лидеров в целом по России в этой категории компания входит с 2018 года. Также в 2021 году «БАРС» был удостоен награды российского дистрибьютора BMW в номинации «Открытие года 2020|Регионы». Речь идет о линейке М, официальным дилером которой с 1 января 2020 года является «БАРС». По данным Ассоциации европейского бизнеса, марка BMW заняла первое место по продажам новых автомобилей в Омской области среди премиум-брендов по итогам 1 полугодия 2021 года.

Команда дилерского центра поблагодарила участников M TOUR 2021 и с нетерпением ждет нового этапа проекта.

Фотографии предоставлены компанией «БАРС»