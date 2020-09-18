В минувшие выходные на трассе аэродрома «Омск-Федоровка» состоялось мероприятие BMW M Weekend 2020, в рамках которого поклонники бренда смогли испытать возможности автомобилей BMW M в присущей им стихии. Помимо этого, BMW Group Россия и официальный дилер баварской марки в Омске — «Барс» — впервые представили участникам мероприятия обновленный BMW M5.

Участниками мероприятия, организованного российским представительством BMW и официальным дилером марки в Омске — автоцентром «Барс» — стали ценители скорости, драйва и адреналина. Автомобили BMW M показали свой настоящий характер и силу. На треке были представлены BMW X5 M Competition, BMW X6 M Competition и BMW M340i. Также можно было оценить экспозицию, включающую в себя BMW X6 M Competition, BMW M5 Competition и BMW X5 M Competition.

Стоит подчеркнуть, что появление BMW M5 Competition можно считать настоящей премьерой для России. Четырехдверный седан оснащается 4,4-литровым битурбомотором V8, форсированным до 625 лошадиных сил. С места до 100 километров в час он разгоняется за 3,3 секунды, а отметку в 200 километров в час преодолевает за 10,8 секунды.

Сибирские клиенты BMW приняли участие в мероприятии M Weekend 2020 1 of 26

Все участники мероприятия прошли брифинг по технике безопасности от опытных инструкторов центра водительского мастерства BMW Driving Experience и приняли участие в соревновании. Участники проходили тайм-слалом на BMW M340i, где в рамках каждой группы определялся призер по наилучшему времени прохождения трассы. Девять победителей были награждены медалями и коллекционными моделями BMW.

В числе призеров оказался омский спортсмен, боец смешанных единоборств, Александр Шлеменко. «Мне посчастливилось принять участие в мероприятии BMW M Weekend 2020, и не просто поучаствовать, а получить первое место. Был приятно удивлен автомобилем, за рулем которого прокатился», — отметил Александр Шлеменко.

Команда «BMW Барс» выразила благодарность всем гостям, которые нашли время принять участие в мероприятии и дала обещание, что это не последний тест-драйв такого масштаба.

Напомним, что по итогам 2019 года омский «Барс» был признан лучшим дилером BMW в России по версии дистрибьютора марки в категории компаний, продающих до 150 автомобилей в год. С 1 января 2020 года автоцентр «БАРС» является официальным дилером линеек M и M Performance компании BMW. Собственником дилера является известный омский бизнесмен Виталий Ольшанский.

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