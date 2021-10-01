Как строительству ЛДС помогут заключённые, и что даст Новосибирской области реструктуризация бюджетных кредитов?

В рамках сессии Законодательного собрания Новосибирской области, состоявшейся 30 сентября, депутаты обсудили расширение возможностей использования областного семейного капитала, ход строительства многофункциональной ледовой арены на левом берегу Новосибирска, вопросы бюджета и уход двух своих коллег в Госдуму РФ. О планах регионального парламента на новый политический сезон и важных нюансах сессии – в материале «Континента Сибирь».

Планы парламента и кадровые изменения

Двенадцатая сессия Законодательного собрания Новосибирской области, открывшаяся 30 сентября, началась с поздравлений депутатов в адрес своих коллег Олега Иванинского и Александра Аксёненко, получивших по итогам выборов 2021 года депутатские мандаты Госдумы РФ. В связи с переходом политиков в нижнюю палату Федерального собрания депутаты регионального парламента досрочно прекратили их полномочия в областном Законодательном собрании.

Позднее, в перерыве сессии журналисты задали председателю Заксобрания региона Андрею Шимкиву вопрос о том, кому достанутся мандаты уходящих в Госдуму депутатов. Спикер регионального парламента ответил, что вместо Александра Аксёненко в Заксобрание войдёт депутат, которого выдвинет по своим спискам партия «Справедливая Россия – За правду», а по округу Олега Иванинского будут назначены дополнительные выборы. «Скорее всего, на весну, в крайнем случае – на осень. И там уже будем ориентироваться», – подытожил Андрей Шимкив.

О планах на новый политический сезон председатель Заксобрания рассказал, что депутаты регионального парламента как всегда будут работать на интересы региона: «наше Заксобрание всегда отличалось тем, что после окончания выборов и всяких политических дрязг мы уходим в нормальную работу на благо нашей Новосибирской области».

Сессия не обошлась и без заявлений о кадровых изменениях в правительстве региона. Когда депутаты заслушали доклад министра труда и социального развития Новосибирской области Ярослава Фролова, Андрей Шимкив сообщил собравшимся, что министр «работает сегодня последний день» и тепло попрощался с коллегой из исполнительной власти, который занимал этот пост с 2017 года.

Работа Заксобрания и губернатора остаётся в тени

В ходе обсуждения во втором чтении закона Новосибирской области «Об исполнении областного бюджета Новосибирской области за 2020 год» председатель депутатской комиссии по наказам избирателей Дмитрий Козловский выразил недовольство отчётами муниципальных чиновников областного центра об успешном освоении бюджетных средств и выполнении наказов избирателей, поданных депутатам горсовета.

Депутат посчитал эти отчёты однобокими, отметив, что в них совсем не упоминается работа депутатов Заксобрания и губернатора, хотя из областного бюджета в бюджет Новосибирска регулярно переводятся разные целевые средства: «мы, депутаты заксобрания, как брошенные дети – никому не нужны». Позднее, общаясь с прессой, Андрей Шимкив связал описанную депутатом Козловским проблему с «недостатком коммуникации» между муниципальными и областными властями.

В работе сессии Заксобрания региона принял участие и губернатор региона Андрей Травников, который в перерыве обсуждений прокомментировал утверждённое депутатами дополнительное соглашение о реструктуризации обязательств Новосибирской области перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам.

«Самый первый элемент «инфраструктурного» меню, которое было разработано правительством Российской Федерации для поддержки развития регионов, в первую очередь, развития инфраструктуры, поддержки инвестиционной деятельности – это реструктуризация бюджетных кредитов. По типовому соглашению мы обязаны были бы в срок эти деньги вернуть в министерство финансов Российской Федерации. Сегодня у нас есть возможность вложить их в инфраструктуру», – сказал Андрей Травников.

По словам главы региона, одним из самых востребованных направлений, которые следует поддержать – развитие промышленных парков, создание новых, в частности – Южного промышленно-логистического парка: «Второй элемент «инфраструктурного» меню, который запущен несколько позже, но он также уже в проработке – это инфраструктурные кредиты. Это должно и будет сопровождаться реальными инвестиционными проектами, новыми производствами, стройками, жилищным строительством».

Почему строительство ЛДС отстаёт от графика?

Одной из самых «горячих» тем очередной депутатской сессии стало обсуждение доклада главы регионального минстроя Ивана Шмидта о ходе возведения в Новосибирске многофункциональной ледовой арены. По его словам, основными причинами отставания в темпах строительства нового ЛДС в областном центре стали удорожание строительных материалов и дефицит рабочей силы, вызванные антиковидными ограничительными мерами. «Многие контрагенты отказались от поставки материалов и оборудования, даже при условии увеличения цены контракта, так как неизвестна конечная стоимость материалов, и это продолжается до сих пор», – сообщил Шмидт. По словам министра, в настоящее время готовность объекта составляет 46%, а общая смета работ на ледовой арене и прилегающих территориях уже превысила 22,5 миллиарда рублей.

«Меры, которые сейчас предпринимаются, позволяют войти в график и ликвидировать отставание, чтобы объект был введен в срок?» – задал вопрос депутат Владимир Анисимов. Иван Шмидт рассказал, что для купирования отставания от графика проведения работ областным министерством привлекаются дополнительные строители. Например, в октябре к строительству ледовой арены присоединятся ещё 200 рабочих. В настоящее время ЛДС возводят около 500 человек, 50 из которых – это заключённые: «В связи с большим количеством подсобных работ, а также большим размером земельного участка мы заключили договора с ГУФСИН на привлечение особого контингента. На сегодня на стройке работает порядка 50 человек».

Заместитель председателя комитета по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам Заксобрания Новосибирской области Вадим Агеенко напомнил парламентариям, что предлагал привлечь заключённых к строительству ледовой арены ещё летом, когда уже было известно об отставании в графике работ. Депутат добавил, что «это нормальная практика и ничего здесь страшного нет».

Андрей Шимкив констатировал, что главная проблема отставания от графика строительства ледовой арены состоит в том, что «мы уходим в зиму, мы в Сибири живём». Спикер регионального парламента отметил, что зимние работы приводят к удорожанию строительства и замедлению его темпов, но выразил надежду, что регион с задачей справится. В том числе и благодаря увеличению количества строителей ЛДС.

Председатель Заксобрания признал объективными доводы министра Шмидта об удорожании сметы: «Прежде всего, там увеличивается территория благоустройства и, конечно, это всё денег стоит. Плюс – удорожание материалов огромное. И бетон, и металл, всё дорожает на газах». Вместе с тем, Андрей Шимкив уверил журналистов, что парламентариями региона «все цены и все сметы рассматриваются буквально под микроскопом».

Новые варианты поддержки семей

Председатель комиссии Заксобрания по социальной политике, здравоохранению, охране труда и занятости населения Игорь Гришунин рассказал о том, как депутаты расширили возможности по использованию областного семейного капитала, в настоящее время составляющего 112 тысяч рублей.

«Сейчас мы добавили приобретение компьютерной техники. Это актуально стало в связи с пандемией. Отдельные дети, особенно с ограниченными возможностями, проходят обучение индивидуально, и современная техника необходима для полноценного образования как в школе, так и в средних и высших заведениях. С 1 января льгота вступает в силу и, я надеюсь, она будет очень востребована», – сообщил депутат Гришунин о решении, принятом в отношении областного семейного капитала.