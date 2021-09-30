Миллиарды на развитие инфраструктуры позволит направить соглашение о реструктуризации обязательств региона по бюджетным кредитам

В Новосибирской области утвердили дополнительное соглашение о реструктуризации обязательств региона перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам, сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области.

В ходе сессии Законодательного собрания региона утверждено дополнительное соглашение о реструктуризации обязательств Новосибирской области перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам. В работе сессии принял участие губернатор региона Андрей Травников.

«Самый первый элемент «инфраструктурного» меню, которое было разработано правительством Российской Федерации для поддержки развития регионов, в первую очередь, развития инфраструктуры, поддержки инвестиционной деятельности — это реструктуризация бюджетных кредитов. По типовому соглашению мы обязаны были бы в срок эти деньги вернуть в Министерство финансов Российской Федерации. Сегодня у нас есть возможность вложить их в инфраструктуру», — сказал Андрей Травников.

По словам главы региона, одним из самых востребованных направлений, куда которые следует поддержать — развитие промышленных парков, создание новых, в частности — Южный ПЛП.

«Это подводка инженерной инфраструктуры, транспортной для площадок будущего жилищного строительства, это социальная инфраструктура. Мы получаем серьезные средства — миллиарды рублей, для того, чтобы выполнить эти работы, наши обязательства — сделать это практически в течение трех лет — до 2024 года. Второй элемент «инфраструктурного» меню, который запущен несколько позже, но он также уже в проработке – это инфраструктурные кредиты. Это должно и будет сопровождаться реальными инвестиционными проектами, новыми производствами, стройками, жилищным строительством, и мы на такой шаг, вместе с другими регионами страны, идем. Вот что дают эти федеральные решения Новосибирской области, и другим субъектам Российской Федерации», — подчеркнул губернатор Андрей Травников.

Проект закона представил на сессии заместитель председателя правительства, министр финансов и налоговой политики региона Виталий Голубенко. Отметим, «инфраструктурным» меню называют набор мер по поддержке инвестиционных проектов в регионах, которые были разработаны правительством РФ по поручению президента России.

По данным пресс-службы регионального правительства, 1 июля текущего года министерство финансов РФ заключило с министерством финансов и налоговой политики Новосибирской области дополнительное соглашение, которым предусматривается продление графика погашения и перенос основной нагрузки по погашению бюджетных кредитов на период с 2025 по 2029 годы. Средства, высвобождаемые в 2021-2024 годах, подлежат направлению на осуществление регионом бюджетных инвестиций в объекты инфраструктуры в целях реализации новых инвестиционных проектов.

Напомним, в 2021 году Новосибирской области выделили из федерального бюджета 229 млн рублей на компенсацию расходов по строительству регионального промышленно-логистического парка.