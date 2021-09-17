Мэр Новосибирска прокомментировал конфликт в ДЭУ-5

В ходе пресс-конференции 17 сентября новосибирский градоначальник заявил, что проблема взаимоотношений директора и работников ДЭУ-5 находится «в центре внимания департамента транспорта».

17 сентября, во время еженедельной пресс-конференции мэр Анатолий Локоть прокомментировал конфликт между директором и персоналом муниципального дорожно-эксплуатационного управления № 5, который привлёк внимание депутатов горсовета и стал предметом обсуждения 9 сентября на заседании комиссии комиссии совета депутатов Новосибирска по контролю за исполнением органами местного самоуправления и их должностными лицами полномочий по решению вопросов местного значения.

В ходе заседания депутат Сергей Бойко отметил, что в ДЭУ-5 самый низкий процент готовой к зиме технике (46%) среди всех дорожных служб Новосибирска, а его директор Андрей Тырса ведёт судебные тяжбы с собственными сотрудниками. Депутат призвал коллег повторно обратить внимание мэра на эту ситуацию, так как ранее директору уже поручали урегулировать конфликт, но, по всей видимости, он с этой задачей не справился.

Градоначальник сообщил, что ему известно о проблемах в работе ДЭУ-5: «Ко мне, как к мэру поступила жалоба от работников данного ДЭУ. Есть проблема взаимоотношений руководителя с коллективом. Видимо, за прошедшее время контакта не произошло».

Анатолий Локоть добавил, что обстановка в учреждении остаётся напряжённой, поэтому сейчас над разрешением возникшей проблемы работает комиссия департамента транспорта: «Данный конфликт находится в центре внимания департамента транспорта. Такую задачу я ему поставил. Каковы будут предложения и решения департамента транспорта, я скажу чуть позже».