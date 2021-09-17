Мэр Новосибирска предложил перенести памятник Покрышкину

Анатолий Локоть отметил, что гостиница «Турист» станет лишь первой ласточкой в комплексной борьбе с долгостроями на площади Маркса.

В ходе традиционной пресс-конференции мэр Новосибирска Анатолий Локоть ответил на вопрос «Континента Сибирь» относительно дальнейших перспектив борьбы с долгостроями и развития городской среды на площади Маркса после завершения строительства гостиницы «Турист»: «Благоустройство площади Маркса нужно проводить комплексно и достройка гостиницы «Турист» – это старт приведения в порядок всей территории».

Анатолий Локоть выразил сожаление, что долгострой по адресу площадь Карла Маркса, строение 3/1, который должен был стать домом культуры «Сибсельмаш», так и не был завершён. Вместе с тем градоначальник отметил, что сегодня существует проект современной и красивой комплексной застройки для этой площадки, который бы завершал ансамбль площади Маркса, и этот проект «в целом поддерживается новосибирскими архитекторами».

Мэр Новосибирска посредством «Континента Сибирь» обратился к жителям города, чтобы обсудить вопрос изменения местоположения памятника маршалу Александру Покрышкину, связанный с вышеупомянутым проектом благоустройства площади Маркса: «Я хотел бы воспользоваться вашей поддержкой, чтобы обратиться к жителям Ленинского района с вопросом – как они отнесутся к тому, чтобы памятник трижды герою Советского Союза и почётному жителю нашего города Александру Ивановичу Покрышкину перенести в центр площади. Я предлагаю обсудить эту тему с ленинцами и со всеми новосибирцами».

Ранее об упомянутом мэром проекте реконструкции более подробно высказывался главный архитектор Новосибирска Александр Ложкин: «Мы находимся в активном диалоге с собственниками гостиницы «Турист» и с собственниками главного долгостроя – ДК «Сибсельмаш». Мы хотим снести недостроенный дворец культуры. На его месте должен возникнуть новый многофункциональный комплекс с гостиницей, с торговыми и общественными площадями. Самое главное то, что мы площадь Маркса делаем пешеходной. Та развязка, которая находится посередине, будет ликвидирована. У нас, наконец, появится главная площадь левобережья с памятником Покрышкину, с качественными пространствами для пешеходов».

Напоминаем читателям, что помимо гостиницы «Турист» и ДК «Сибсельмаш» на площади Маркса есть и другие долгострои. Например, здание улица Покрышкина, строение 3, которое портит вид на входе с площади в сквер имени Сибиряков-Гвардейцев.