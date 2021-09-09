Депутаты горсовета Новосибирска взяли под особый контроль деятельность муниципальных дорожно-эксплуатационных учреждений. Поводом для повышенного внимания депутатов стали проверки Контрольно-счетной палаты Новосибирска, показавшие систематические нарушения в работе нескольких городских ДЭУ.

Во время заседания постоянной комиссии Совета депутатов Новосибирска по контролю за исполнением органами местного самоуправления и их должностными лицами полномочий по решению вопросов местного значения, прошедшего 7 сентября, депутаты раскритиковали работу муниципальных дорожно-эксплуатационных учреждений. Основанием для критики стали отчеты о работе организаций со стороны Контрольно-счетной палаты Новосибирска.

Напомним, что еще в 2017 году аудиторы КСП города выявляли ряд нарушений в эффективности использования средств бюджета города со стороны сотрудников МКУ «ДЭУ № 5» в Первомайском районе и МКУ «ДЭУ № 3» в Ленинском районе Новосибирска. По результатам проверки Контрольно-счетной палаты выяснилось, что 866 тыс. бюджетных рублей из выделяемых на обслуживание дорог ДЭУ № 5 расходуются неэффективно. В числе прочих нарушений аудиторы выявили необоснованное списание топлива, запчастей техники, аккумуляторов, трансформаторов. В итоге проверки планируется привлечь главного бухгалтера к административной ответственности. На тот момент организации получили представления об устранении нарушений. Однако следующая проверка показала, что проблема так и не была окончательно решена. В 2020 году аудиторы КСП, изучив работу ДЭУ № 3 и ДЭУ № 5 за 2018–2019 годы, пришли к выводу, что организации выполнили не все предписания и устранили не все нарушения.

Так, аудиторы выявили в учреждениях факты завышения в документах расхода топлива по сравнению с реально использованными объемами. Также необоснованными были признаны некоторые факты списания запчастей к автомобилям. Например, в ДЭУ № 5 за 2018–2019 годы запасных частей без достаточных оснований было списано на сумму 137 тыс. рублей, а в ДЭУ № 3 — на сумму 129,2 тыс. рублей.

Аналогичные нарушения законодательства были зафиксированы в МКУ «Дорожно-эксплуатационное учреждение Советского района». В частности, здесь найдены случаи незаконных «сливов» топлива. Таким образом, в деятельности учреждения также были обнаружены признаки неэффективного расходования бюджетных средств.

Часть нарушений, выявленных Контрольно-счетной палатой Новосибирска в муниципальных Дорожно-эксплуатационных учреждениях, касалась темы закупок и использования техники для ГЛОНАСС-мониторинга автотранспортных средств.

Так, по данным КСП, в 2018 году по муниципальному контракту МКУ «ДЭУ № 5» было приобретено оборудование для ГЛОНАСС-мониторинга по ценам, более чем в два раза превысившим цену аналогичного оборудования, закупаемого для аналогичных нужд другими учреждениями. Дополнительные расходы на приобретение более дорогого оборудования в сумме 159,4 тыс. рублей аудиторы посчитали неэффективными расходами бюджетных средств. Более того, было установлено, что в организации не проводилось должного мониторинга транспортных средств через существующую систему ГЛОНАСС.

В свою очередь в МКУ «ДЭУ № 3» аудиторы обнаружили нарушения требований закона № 44-ФЗ об объеме закупок оборудования у единственного поставщика. За 2018–2019 годы установленный законом допустимый объем закупок был превышен на сумму 4,6 млн рублей.

«Считаю, что у нас безнаказанность просто-напросто порождает нарушения одно за другим. Бездействие чиновников, бесконтрольность, халатность. Не хочу применять слово «воровство», но очень на то похоже», — отметил председатель постоянной комиссии Совета депутатов Новосибирска по контролю за исполнением органами местного самоуправления и их должностными лицами полномочий по решению вопросов местного значения Андрей Гудовский.

В ответ директор МКУ «Дорожно-эксплуатационное учреждение № 5» Андрей Тырса уверил депутатов, что руководством учреждения приняты меры для устранения нарушений — с некоторыми провинившимися сотрудниками, допускавшими «сливы» топлива и незаконную реализацию запчастей, уже расторгнуты трудовые договоры. Часть дел находится в судебном производстве.

«Необходимо не просто увольнять отдельных водителей, а менять всю систему управления в учреждениях», — прокомментировал слова руководителя депутат горсовета Ростислав Антонов.

В свою очередь, депутат горсовета Сергей Бойко поднял вопрос о возможной смене руководства дорожно-эксплуатационных учреждений, которое допустило в своих ДЭУ систематические нарушения, приведшие к неэффективному расходованию бюджетных средств.

По мнению депутата горсовета, председателя постоянной комиссии по городскому хозяйству Игоря Кудина, в настоящее время в обоих ДЭУ приняты меры для устранения нарушений, которые вселяют «осторожный оптимизм». В том числе принят ряд эффективных мер по дальнейшему недопущению фактов воровства.

По итогу заседания комиссии депутаты проголосовали за то, чтобы рекомендовать Контрольно-счетной палате города Новосибирска провести в 2022 году проверку работы учреждений за 2021 год. По результатам проверки запланировано принятие окончательных решений в отношении Дорожно-эксплуатационных учреждений, где обнаружены факты неэффективного расходования средств городского бюджета.

Также в ходе заседания комиссии депутаты рассмотрели вопрос о ситуации, связанной с аварийным состоянием нежилого здания бассейна «Дельфин» на ул. Флотской. 27 мая на выездном совещании концессионеру было рекомендовано предоставить в мэрию эскизный проект капремонта. Также были назначены поэтапные испытания чаши бассейна. Срок окончания работ был назначен на 18 декабря 2021 года.

Однако после плановой проверки здания на предмет определения объема фактически выполненных работ по его реконструкции было выявлено, что строительные работы в бассейне «Дельфин» не осуществляются. Поручения, выданные на выездном совещании 27 мая, также не были исполнены. В связи с этим депутаты приняли решение рекомендовать профильному департаменту мэрии расторгнуть соглашение, а также закрепить нежилое здание бассейна на праве оперативного управления за муниципальным учреждением города Новосибирска в целях использования по назначению.