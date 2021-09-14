Еще девять человек скончались от COVID-19 в Новосибирской области

По данным оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса, за минувшие сутки в Новосибирской области от COVD-19 скончались 9 человек.

От заболевания за сутки скончались девять человек (днем ранее — 12): мужчины в возрасте 60 и 83 лет, а также женщины в возрасте 62, 64, 65, 70, 73, 81 и 88 лет. Всего за время пандемии от коронавируса погибли 2 805 человек.

За минувшие сутки заболевание выявили у 168 жителей региона (13 сентября — 166). В инфекционные стационары с диагнозом или подозрением на коронавирус госпитализированы 1 777 человек (днем ранее — 1 797), 141 пациент находится в реанимации (днем ранее — 147). Аппарат ИВЛ требуется 22 жителям региона (днем ранее — 21).

В Кузбассе, по данным на 14 сентября, за сутки зафиксировано 169 новых случаев заражения коронавирусом (13 сентября — 170), скончались пять человек (днем ранее — 5). В регионе медицинскую помощь получают 1 449 пациентов с диагнозом COVID-19.

В Алтайском крае зарегистрировано 232 случая COVID-19 (днем ранее — 233). От заболевания погибли 20 пациентов (днем ранее — 18), в «ковидных» госпиталях находятся 2 591 человек (13 сентября — 2 659). Тяжело переносят заболевание 523 человека, из них 216 подключены к аппаратам ИВЛ.

Напомним, по данным Роспотребнадзора по Новосибирской области, заболеваемость коронавирусом в регионе за последнюю неделю сократилась на 1%, составив 1 175 случаев. Кроме того, снизился темп прироста COVID-19, при этом увеличился коэффициент его прироста.

При этом новосибирские власти готовятся к четвертой волне коронавирусной инфекции. Министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов сообщил, что очередной всплеск заболеваемости COVID-19 ожидается в конце сентября. Отметим, пик заболеваемости коронавирусом в регионе зафиксирован 25 июля, когда в Новосибирской области за сутки выявили 218 случаев заражения COVID-19.

При этом в некоторых регионах Сибири начинают снимать коронавирусные ограничения. Так, в Красноярском крае вновь открыли детские игровые комнаты, аквапарки и аттракционы, а в Томской области заведениям общественного питания разрешили работать в ночное время.