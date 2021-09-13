Почти 20 школ Новосибирской области перевели классы на «дистанционку» из-за коронавируса

В 18 школах Новосибирской области перевели классы на дистанционное обучение из-за обнаружения коронавируса у учеников. Об этом сообщил министр образования региона Сергей Федорчук на оперативном совещании в областном правительстве в понедельник.

Как сообщил министр, в каждой из 18 школ на дистанционное обучение переведено по одному классу. Всего в образовательных учреждениях, по словам Сергея Федорчука, заболел 31 человек – 24 ребёнка и семь сотрудников.

«По садам — 32 заболевших дошкольника, 27 детей и пять работников», — сообщил также министр образования региона.

По данным Роспотребнадзора по Новосибирской области, заболеваемость COVID-19 в регионе снизилась – как сообщил на совещании глава ведомства Александр Щербатов, этот показатель сократился за неделю на один процент и составил 1 175 случаев. По словам Щербатова, снизился и средний темп прироста коронавируса, составив по итогам недели 0,28%, при этом коэффициент распространения инфекции в регионе вырос.

Кроме того, губернатор Новосибирской области Андрей Травников на оперативном совещании отметил рост заболеваемости ОРВИ в регионе и поручил поторопиться с подачей отопления в школы и детские сады, чтобы не увеличивать распространённость вирусных инфекций среди детей.

Ранее сообщалось о том, что власти Новосибирской области начали подготовку к очередной волне коронавируса, приостановив обратное перепрофилирование медицинских учреждений, работающих в режиме инфекционных госпиталей.