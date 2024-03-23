Образовательные учреждения Новосибирской области реагируют на трагические события в Подмосковье. Вузы областного центра отменяют все запланированные на выходные мероприятия и переводят студентов на дистант.

По соображениям безопасности, после случившегося 22 марта террористического акта в подмосковном Красногорске Новосибирский государственный технический университет (НГТУ) перевел студентов на дистанционное обучение.

«В связи с необходимостью проработки дополнительных мер безопасности ввиду сложившейся ситуации студенты Новосибирский государственный технический университет НЭТИ в субботу, 23 марта, были оперативно переведены на дистанционное обучение», — следует из сообщения руководства вуза в группе социальной сети «ВКонтакте». При этом уточняется, что занятия в понедельник, 25 марта, на данный момент планируются в очном режиме.

Также стало известно, что Новосибирский государственный университет (НГУ) отменил День открытых дверей, запланированный на 24 марта, о чем также сообщил в социальных сетях.

Ранее «Континент Сибирь» написал об отмене всех представлений в театрах Новосибирска в выходные дни. Напомним, трагедия произошла в подмосковном Красногорске вечером 22 марта перед выступление группы «Пикник» — террористы убили более 60 человек из числа зрителей концерта в комплексе «Крокус Сити Холл». Событие прокомментировали губернаторы сибирских регионов, а также полпред президента РФ в СФО Анатолий Серышев.

UPD: На 16.00 по новосибирскому времени, по сообщению пресс-службы Следственного комитета России, количество погибших в результате теракте в подмосковном ТРЦ «Крокус Сити Холл» выросло до 93 человек.