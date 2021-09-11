Жизни девяти женщин унес коронавирус за сутки в Новосибирской области

На четыре человека больше, чем за предыдущие сутки, заболели COVID-19 в Новосибирской области. По данным оперативного штаба на утро 11 сентября в регионе зарегистрировано 60 352 случая коронавируса (+174 за сутки), в том числе у 4 730 детей. 48 815 пациентов полностью выздоровели (+127 за сутки).

От коронавирусной инфекции скончались еще девять пациентов: женщины в возрасте 48 лет, 57 лет, 74 года, 75 лет, 82 года и 91 год и три женщины в возрасте 83 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 2 774 человека.

В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 1 728 пациентов, в том числе 37 детей. В отделениях реанимации находятся 140 человек. На ИВЛ – 13 пациентов.

В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 235 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровели 67 пациентов, от COVID-19 умер 21 человек.

В Кемеровской области за сутки выявлено 167 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 6 человек унес из жизни COVID-19.

В Омской области 373 новых случая заражения коронавирусной инфекцией за сутки. Семь человек от неё умерли.

В Томской области за последние сутки выявлено 91 случай заражения коронавирусом. И это лучший показатель в Западной Сибири.

В Красноярском крае за сутки диагноз COVID-19 поставили 366 пациентам. 22 больных коронавирусом скончались.