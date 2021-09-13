Травников поручил ускорить подачу тепла в школы и детсады Новосибирской области из-за ОРВИ

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил энергетикам и главам муниципальных образований поторопиться с подачей отопления в школы и детские сады региона, чтобы не усугубить ситуацию с возросшей заболеваемостью ОРВИ.

Как сообщил губернатор на оперативном совещании в правительстве Новосибирской области 13 сентября, принять решение о подаче отопления в соцучреждения необходимо до конца недели. Он подчеркнул, что в регионе растёт заболеваемость ОРВИ, а холодная погода в ближайшие дни сохранится.

«Наступает 15-е сентября – условная дата начала отопительного сезона. Необходимо уже на этой неделе принимать решение о подаче отопления в социально значимые объекты, в первую очередь, в детские сады и школы, чтобы не допустить роста заболеваемости в детских коллективах», — цитирует Андрея Травникова пресс-служба областного правительства.

Называть конкретные даты подачи тепла в учреждения губернатор не стал, поручив принять соответствующие решения главам муниципалитетов.

Ранее мэр Новосибирска Анатолий Локоть назвал условия, при которых в дома областного центра дадут тепло.