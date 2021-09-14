Власти Томской области ослабляют коронавирусные ограничения для бизнеса

В Томской области сняли ограничение на ночную работу заведений общепита, которое было введено из-за ухудшения ситуации с COVID-19, сообщает пресс-служба областной администрации.

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин снял ограничение на работу ресторанов и других заведений общепита в ночное время. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте регионального правительства.

«Эпидобстановка позволяет нам разрешить работу ресторанов и других заведений общепита в ночное время. Напоминаю о главном принципе, которым мы руководствуемся при принятии решений: найти баланс между здоровьем людей и здоровьем экономики. Нельзя бездумно вводить ограничения там, где можно обойтись без них. Нужно не душить бизнес, а при малейшей возможности снимать ограничения», — сказал Сергей Жвачкин.

Глава региона отметил, что в Томской области коэффициент распространения инфекции устойчиво снижается, из-за чего ночной бизнес, «пострадавший от ограничений», может вернуться к работе.

Ограничение о запрете оказания услуг общественного питания в ночное время было введено в июле текущего года. Согласно распоряжению, организациям общественного питания было запрещено принимать гостей в закрытых помещениях с полуночи до шести часов утра, а обслуживать посетителей рекомендовали в летних верандах. Наполняемость «фуд-кортов», расположенных в торговых и торгово-развлекательных центрах, должна была быть не более 50%. Новое распоряжение снимает запрет на работу заведений общепита в ночное время, но сохраняет ограничение по наполняемости помещений.

По данным сайта стопкоронавирус.рф на 14 сентября, с начала пандемии в Томской области зарегистрировано 42 217 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Выздоровели 35 577 пациентов, 552 скончались. За сутки заболевание выявили у 93 жителей региона.

Напомним, ранее ограничительные меры начали ослаблять в Красноярском крае. В регионе вновь заработали аттракционы, детские развлекательные центры и аквапарки, которые закрыли из-за ситуации с COVID-19.