Часть «ковидных» ограничений снимают в Красноярском крае

Аттракционы, детские развлекательные центры и аквапарки, ранее закрытые из-за ухудшения ситуации с коронавирусом, вновь заработают в Красноярском крае с 10 сентября. Соответствующий указ подписал глава региона Александр Усс.

Губернатор Красноярского края распорядился о снятии ограничений на работу детских развлекательных центров и комнат в торговых центрах, а также аквапарков и аттракционов, расположенных как в помещениях, так и на открытом воздухе. Запрет на их работу был объявлен летом из-за увеличения заболеваемости коронавирусом в регионе.

О соответствующем указе Александр Усс сообщил во время прямой линии с жителями региона 9 сентября.

«Учитывая то, что указ вступает в силу на следующий день после его опубликования, с завтрашнего дня появится возможность работать», — сообщил он в четверг.

Губернатор уточнил, что вновь открытые аттракционы будут работать с ограничениями – на четыре квадратных метра помещения должно приходиться не более одного человека, при этом их заполняемость не должна превышать 50% от пропускной способности территории. Кроме того, в регионе продолжат действовать масочный режим, ограничение времени работы общепитов, а также заполняемости спортивных объектов до тысячи человек.

Напомним, в августе губернатор Новосибирской области Андрей Травников рассказал, будут ли в регионе вводить ограничения в преддверии новой волны коронавируса.