Дюжина новосибирцев скончалась от коронавируса за сутки

По данным оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса в Новосибирской области, 13 сентября от инфекции в регионе скончались 12 человек. В числе погибших оказалась 35-летняя женщина.

Как сообщили в оперативном штабе, в понедельник в Новосибирской области зафиксированы смерти трёх мужчин в возрасте от 54 до 62 лет и девяти женщин от 35 до 83 лет. Всего за время пандемии от заболевания погибли 2 796 жителей региона.

Сейчас максимальный показатель суточной смертности от коронавируса в регионе составляет 13 человек.

За последние сутки к заболевшим новосибирцам присоединилось 166 человек (днём ранее – 171). В инфекционных отделениях лечатся 1 797 жителей региона, 147 находятся в реанимации, 21 пациенту требуется искусственная вентиляция лёгких.

В Кузбассе зафиксировано 170 новых больных коронавирусом (12 сентября – 171), за сутки скончались пять человек (12 сентября – четыре человека).

В Алтайском крае за последние сутки зарегистрирован 233 случая коронавируса (12 сентября – 236), 18 человек от заболевания погибли (12 сентября – 20 человек). В инфекционных госпиталях региона лечатся 2 650 пациентов, у 349 подтверждена вирусная пневмония. Тяжело переносят заболевание 523 человека, из них 216 подключены к аппаратам ИВЛ.

Напомним, на оперативном совещании в правительстве Новосибирской области в понедельник глава территориального управления Роспотребнадзора Александр Щербатов сообщил, что заболеваемость коронавирусом в регионе за последнюю неделю сократилась на 1%, составив 1 175 случаев. Кроме того, снизился темп прироста COVID-19, при этом увеличился коэффициент его прироста.

Ранее также сообщалось о том, что власти региона готовятся к новой волне коронавируса, приостановив обратное перепрофилирование медучреждений, которые работают в качестве «ковидных» госпиталей.