Почти миллион доз вакцин от COVID-19 поступил в Новосибирскую область

С начала массовой прививочной кампании от COVID-19 в Новосибирскую область поступил почти 1 млн доз вакцин.

К 9 сентября в Новосибирскую область в общей сложности поступило 999 065 комплектов вакцин от коронавируса, сообщил министр здравоохранения региона Константин Хальзов. Накануне регион получил очередную партию препарата от COVID-19 «Спутник-V» в размере 16 200 доз.

По словам министра, первым компонентом препарата от коронавируса привиты 703 913 жителей, полный курс прошли 649 918 человек. В регионе развернуто 95 пунктов вакцинации от заболевания во всех взрослых поликлиниках, 23 мобильных пункта в Новосибирске и 10 в области. Кроме того, в Новосибирской области организовано 97 мобильных прививочных бригад. Министр добавил, что в регионе сохраняется коечный фонд для больных коронавирусом.

«Коечный фонд мы держим прежний — 3 772 койки, перепрофилирование пока не планируем, продолжаем следить за ситуацией», — сказал Константин Хальзов.

Напомним, ранее стало известно о том, что новосибирские власти готовятся к четвертой волне коронавирусной инфекции. По словам министра здравоохранения региона Константина Хальзова, очередной всплеск заболеваемости в области ожидается в конце сентября.

При этом в некоторых регионах Сибири снимают коронавирусные ограничения. Так, с 10 сентября в Красноярске вновь откроются детские игровые комнаты, аквапарки и аттракционы.

Для увеличения числа привитых от коронавируса в Новосибирске началась новая рекламная кампания в поддержку вакцинации. Отметим, в городе необходимо привить свыше 800 тыс. человек для формирования коллективного иммунитета к COVID-19.