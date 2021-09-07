Получившая критику от депутата за свое отсутствие прививочная кампания от COVID-19 началась в Новосибирске

Мэрия Новосибирска запустила новую рекламную кампанию в поддержку вакцинации от COVID-19. В городе появились баннеры, информирующие о возможности поставить прививку. По словам вице-мэра Новосибирска Артема Скатова эту рекламную кампанию планировалось запустить еще в начале июня, однако ее старт отложили из-за недостатка в городе вакцины от COVID-19.



Напомним, что в июне 2021 года председатель постоянной комиссии по контролю за исполнением органами местного самоуправления и их должностными лицами полномочий по решению вопросов местного значения депутат Андрей Гудовский в ходе сессии критически оценил роль вице-мэра Новосибирска Артема Скатова в проводимой информационной кампании по пропаганде вакцинации от коронавируса. «Если мы говорим о вакцинации, то это еще и пропаганда, на которую мы тратим кучу денег. К сожалению я как горожанин не увидел никакой пропаганды по вакцинации со стороны муниципалитета», — отмечал депутат. Вместе с тем, учреждения системы здравоохранения и связанные с ними институты, находятся в ведении федеральных и региональных властей, а не муниципалитета. На уточняющий запрос «Континента Сибирь» о том, означает ли это, что столь же неудовлетворительно информационная кампания была проведена в целом по Новосибирской области, и что критику в адрес мэрии Новосибирска справедливо адресовать региональным властям, Андрей Гудовский не ответил.

Заместитель мэра Новосибирска Артем Скатов сообщил «Континенту Сибирь», что муниципалитет был готов запустить рекламную кампанию еще в начале июня, однако ее старт было решено отложить из-за дефицита в городе вакцины от COVID-19.

«Чувствовался недостаток вакцины от коронавируса, и в августе, когда мы поняли, что эта проблема решена, то запустили кампанию и добавили к уже имеющимся информационным ресурсам наружную рекламу. Ее обсуждение велось с весны, и депутаты только подчеркнули о необходимости ее проведения», — сказал Артем Скатов.

Он добавил, что она является дополнением к существующей федеральной информационной кампании по пропаганде вакцинации, в которой мэрия участвует с начала пандемии коронавируса, привлекая к информированию населения СМИ, социальные сети, лидеров общественного мнения и экспертов, приводящих аргументы в пользу вакцинации.

По словам собеседника «Континента Сибирь», в мэрии хотели «отойти» от привычной рекламы, на которую горожане уже перестали обращать внимание.

«Еще весной мы поняли, что в той федеральной кампании (информировавшей о возможности прививки — «КС»), которая велась, не хватает яркости. Мы решили привлечь внимание жителей города, которые были погружены в вопрос вакцинации, яркими, положительными плакатами в стиле авангарда, и уйти от негативного образа коронавируса», — сказал заместитель мэра.

По словам Артема Скатова рекламная кампания должна привлечь к проблеме вакцинации внимание населения, однако на рост числа привитых должен повлиять целый комплекс мер. «Это разъяснительная кампания, подключение лидеров общественного мнения, а также позиция по вопросу вакцинации ближайшего окружения человека. Информационная кампания в очередной раз сможет привлечь внимание к проблеме и даст еще один повод задуматься о вакцинации тем людям, которые не поставили прививку», — сообщил Артем Скатов «Континенту Сибирь».

По последним данным, в Новосибирской области от заболевания полностью привились 615 009 человек, получили первую дозу препарата от коронавируса 683 033 жителей региона.