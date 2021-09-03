Еще две больницы в Новосибирске возвращают к основному профилю работы

Ранее перепрофилированные под коронавирусные госпитали новосибирские медучреждения постепенно возвращаются к основному профилю работы. Об этом в ходе брифинга, который прошел 2 сентября, рассказала заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксёнова.

Минздрав Новосибирской области принял решение вернуть к работе по основному профилю ещё две больницы, работавшие в режиме инфекционных госпиталей.

«Ситуация с коронавирусом стабильная. Мы продолжаем, с учетом эпидобстановки, восстановление наших стационаров, перевод их на обычную деятельность. Готовы к понедельнику перевести на оказание экстренной помощи больницу скорой помощи № 2, которая ранее была перепрофилирована под ковидный госпиталь. Также приступает к своей профильной деятельности госпиталь ветеранов войн №2, у которого профиль – оказание медицинской помощи ветеранам и по гериатрическому профилю», – уточнила Елена Аксёнова.

Замминистра добавила, что Новосибирская область регулярно продолжает получать новые партии вакцин против коронавируса. Так, в четверг поступила очередная партия – «Спутник V» — 28 800 доз. Помимо этого, в регионе работают стационарные пункты вакцинопрофилактики COVID-19, мобильные бригады, пункты вакцинации в торговых центрах.

«Сейчас благоприятный момент снижения заболеваемости и мы призываем граждан проявить активность и записаться на вакцинацию», – подчеркнула она.

Елена Аксёнова напомнила, что с 1 сентября в регионе также возобновлена плановая медицинская помощь в полном объеме, диспансеризация и профосмотры. Также началась углубленная диспансеризация пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, как проходит вакцинация горожан в Новосибирске, и где можно поставить прививку без очередей. А также публиковал список мест, где можно поставить прививку в Новосибирске.