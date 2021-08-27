Новый замминистра экологии назначен в Красноярском крае

Кадровые изменения произошли в министерстве экологии Красноярского края – на должность заместителя главы ведомства назначен бывший руководитель Дирекции по особо охраняемым территориям региона Александр Ногин.

Председатель правительства Красноярского края Юрий Лапшин подписал распоряжение о назначении на должность заместителя министра экологии региона Александра Ногина.

Информация о документе, подписанном ещё 24 августа, появилась на сайте краевого правительства в четверг. При этом в сообщении поясняется, что распоряжение вступает в силу в день подписания.

«В соответствии с распоряжением правительства Красноярского края от 24.08.2021 № 526-р Ногин Александр Сергеевич назначен на должность государственной гражданской службы Красноярского края заместителя министра экологии и рационального природопользования Красноярского края на условиях срочного служебного контракта сроком на три года», — говорится в сообщении правительства Красноярского края.

До назначения замминистра экологии Красноярского края Александр Ногин руководил Дирекцией по особо охраняемым территориям региона, которая находится в ведомстве министерства.

Министром экологии Красноярского края в декабре 2020 года был назначен Павел Борзых. Ранее сообщалось, что находившейся на этом посту до 2015 года и проходящей по уголовному делу о превышении должностных полномочий Елене Вавиловой заменён условный срок заключения на реальный. Экс-министр была уличена в незаконном предоставлении лесных участков для заготовки древесины без заключения договора аренды. Позже она заявляла о наличии махинаций в сфере лесного хозяйства со стороны лесничеств региона, которые якобы осуществлялись с одобрения губернатора края Александра Усса.

Ранее также сообщалось о возможном визите министра экологии РФ Александра Козлова в Назарово Красноярского края, который, как предполагается, прибудет в город 27 августа. Пока эта информация официально не подтверждалась.