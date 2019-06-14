Устоит ли губернатор Красноярского края Александр Усс после «лесного скандала»?

Вокруг губернатора Красноярского края Александра Усса разгорелся скандал — глава региональной Счетной палаты и экс-министр природных ресурсов обвинили краевые власти в потворстве вывозу леса. В правительстве заявляют, что стали жертвой шантажа. Эксперты ожидают в регионе следственную группу, но сомневаются, что позиции действующего губернатора Александра Усса будут поколеблены.

Экс-министр природных ресурсов Красноярского края Елена Вавилова заявила, что лесничества региона проводят масштабные махинации с лесом и соучаствуют в его вывозе в Китай. Интервью бывшей чиновницы было обнародовано в телевизионной программе московского журналиста Андрея Караулова. По ее мнению, лесничества под видом санитарных рубок на самом деле вырубают качественные деревья, которые позднее отправляются в КНР. При этом губернатора Красноярского края Александра Усса Вавилова назвала «виртуозным режиссером, без ведома которого в крае ничего не делается», а также добавила, что в этом регионе «система своих людей выстраивалась давно, на ключевых постах только свои люди».

Примечательно, что Андрей Караулов не впервые выпускает материалы о главе Красноярского края. В конце мая он обнародовал интервью с главой Счетной палаты региона Татьяной Давыденко, которая рассказала, что лес продается на бирже по заниженным ценам, из-за чего краевая казна недополучает миллиарды рублей.

Александр Усс отреагировал на это интервью, пообещав изучить материалы Счетной палаты и при необходимости принять меры. Впрочем, несколько дней спустя на сессии Законодательного собрания края руководитель красноярского правительства Юрий Лапшин опроверг все заявления Давыденко, а депутаты предложили главе Счетной палаты на время проверки уйти в отпуск.

Наблюдатели считают пристальный интерес Караулова к главе края не случайным. Заместитель губернатора Сергей Пономаренко заявил, что Андрей Караулов обращался к краевым властям с предложением заплатить ему 2,4 млн рублей за отказ от обнародования компрометирующих материалов. В ответ журналист обратился в генеральную прокуратуру РФ с просьбой проверить слова замгубернатора на клевету.

По информации бывшего депутата Законодательного собрания Красноярского края Олега Пащенко, в ближайшее время в Красноярске ожидают визита «беспрецедентно большой следственной группы» в составе представителей Генпрокуратуры, СК, а также «академиков-экспертов в сфере лесного хозяйства».

«Понятно, что накат на Александра Усса идет целенаправленный — от известных людей из Москвы (называть конкретные фамилии Пащенко не стал. — «КС»). Но я уверен, эти темы надо поднимать. Тема с лесом ведь действительно острая, и есть достаточно много информации, что лесные пожары, которые начали вспыхивать в Сибири, — отнюдь не следствие брошенного окурка, а попытки скрыть уже проведенные вырубки в этих местах. И как бы ни обвиняли Давыденко в ангажированности, тот факт, что ЗС все время уходило в сторону от обсуждения сути ее доклада, — абсолютно неправильно. Раньше мы грешили на пришлых губернаторов, но ведь Усс для края — абсолютно свой, на все посты он расставил местные кадры, так что списывать все на «варягов» и «временщиков» в этот раз уже не получится», — полагает экс-парламентарий.

Руководитель региональных программ Фонда информационной политики, политолог Александр Кынев сомневается, что скандал сможет поколебать политические позиции Александр Усса. «У каждого губернатора есть свои слабые места, которые могут стать полем для скандала, и свои недоброжелатели. И в этом плане положение Александра Усса выглядит на фоне многих других глав регионов вполне устойчиво. Позиции руководителя Красноярского края достаточно прочны, и та позиция, которую краевая власть заняла в этом споре, показывает, что чувствует она себя уверенно. Если где и стоит ждать замен губернаторов в ближайшее время, то не в этом регионе», — считает политолог.

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