Министр экологии России приедет в город Красноярского края ради народных гуляний – Telegram

В Назарово Красноярского края ожидают приезда министра экологии РФ Александра Козлова, рассказали во вторник на одном из местных Telegram-каналов. По данным авторов сообщения, он будет чествовать шахтёров загрязняющего город предприятия.

Жители Назарово Красноярского края готовятся к визиту министра экологии РФ Александра Козлова – как рассказали на канале «Назаровская Стрела» в Telegram, улицы города чистят и моют. Сообщается, что глава министерства должен прибыть в населённый пункт в пятницу, 27 августа.

Как отмечают на канале, федеральный чиновник прибывает не с тем, чтобы решить проблему с экологией, которая остро стоит как в городе, так и в регионе в целом, а ради участия в народных празднованиях.

«Зачем едет федеральный министр в маленькое проблемное Назарово? По идее, решать экологические проблемы города, которых тут масса. Но и тут вы ошибаетесь. Цель визита — посещение праздника «День шахтера» и 70-летие предприятия, которое является одним из основных производств в Назарово, деятельность которого негативно сказывается на экологической обстановке в городе», — говорится в сообщении.

В официальных источниках о визите министра в город Красноярского края пока не сообщается. По информации местных СМИ, встреча чиновника с муниципальными властями не запланирована.

Ранее сообщалось о том, что жители Красноярска возмутились отчётом мэра Сергея Ерёмина перед президентом России, в котором тот отметил, что поводов для беспокойства во время задымления из-за пожаров в Якутии у горожан не было.