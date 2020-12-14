В Красноярском крае назначен новый министр экологии

Губернатор Красноярского края Александр Усс назначил на должность министра экологии и рационального природопользования региона Павла Борзых, который ранее временно руководил министерством, а до этого был заместителем главы ведомства.

О назначении сообщила пресс-служба правительства Красноярского края в понедельник.

Как говорится в сообщении, во время рабочей встречи Александр Усс поручил Павлу Борзых продолжать усовершенствование системы экологического мониторинга в регионе. Он также подчеркнул, что важно и дальше работать с крупными промышленными предприятиями и снижать их экологическую нагрузку на окружающую среду.

Глава региона также подчеркнул, что необходимо стабилизировать экологическую обстановку в Норильске, где в мае произошёл разлив топлива на ТЭЦ-3.

«Ранее мной было принято решение развернуть в Норильске краевую систему экологического контроля. В течение двух-трех месяцев служба должна получить надлежащее техническое оснащение и заняться работой применительно к последствиям аварии и накопленному экологическому вреду», – цитирует губернатора пресс-служба Красноярского края.

В числе других направлений работы, которыми предстоит заняться назначенному руководителю, Александр Усс назвал переход к раздельному сбору мусора. Далее отходы планируется сортировать и перерабатывать.

До того, как занять должность замминистра экологии и рационального природопользования, Павел Борзых с 2008 по 2019 год работал в Дирекции по особо охраняемым природным территориям Красноярского края.

Предыдущего министра экологии Павла Корчашкина губернатор отправил в отставку в сентябре. Корчашкин находился на посту главы ведомства с апреля 2019 года.

Напомним, в декабре губернатор Красноярского края Александр Усс попал в число глав сибирских регионов, которые потеряли больше всего позиций в рейтинге влияния Агентства политических и экономических коммуникаций. По мнению экспертов, на это во многом повлияло экологическое ЧП в Норильске.

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