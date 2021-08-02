Красноярский край поспособствовал рекордному загрязнению воздуха в России

В России за последние 17 лет зафиксировано рекордное загрязнение атмосферного воздуха. Больше всего высоких и экстремально высоких загрязнений в первом полугодии 2021 года выявлено в Красноярском крае.

Как сообщает аналитическая служба международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, за первые шесть месяцев 2021 года в регионах России зафиксирован 181 случай высокого и экстремально высокого загрязнения воздуха. Это в четыре раза больше показателя, установленного по итогам аналогичного периода в прошлом году, и абсолютный максимум как минимум за последние 17 лет.

Больше всего сильных загрязнений воздуха за этот период выявлено в Красноярском крае, где их количество составило 126. Это 107 высоких и 19 экстремально высоких загрязнений. При этом 92 случая высокого загрязнения и все 19 случаев экстремально высокого загрязнения были зарегистрированы в Норильске. Как подчеркнули аналитики, такие высокие показатели объясняются улучшением работы системы мониторинга по федеральному проекту «Чистый воздух».

Кроме того, в течение полугода пять случаев загрязнений воздуха было выявлено в Хакасии, три случая – в Туве, а также по одному случаю в Новосибирской, Кемеровской и Иркутской областях.

В исследовании поясняют, что высоким загрязнением считается содержание в воздухе одного или нескольких веществ, превышающих предельно допустимую концентрацию (ПДК) в десять и более раз, а экстремально высоким – превышение ПДК более чем в 20-29 раз, сохраняющееся более двух суток, в 30-49 раз – от восьми часов и в 50 раз и более – при разовом превышении.

Напомним, по данным сервиса по оценке качества атмосферного воздуха IQAir, в один из дней в марте Красноярск оказался наиболее загрязнённым городом мира. Кроме того, в мае экологические активисты подали в суд на губернатора региона Александра Усса – по мнению общественников, глава Красноярского края не предпринимает усилий для решения накопившихся экологических проблем.