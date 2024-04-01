Новосибирская область вошла в десятку российских регионов с худшими позициями в Национальном экологическом рейтинге, который составляет Общероссийская общественная организация «Зеленый патруль». По сравнению с результатами прошлого года, сибирский регион смог улучшить свой результат лишь на одну позицию.

По итогам 3 месяцев зимы 2023-2024 Новосибирская область заняла 75 место из 84-х в Национальном экологическом рейтинге, оказавшись на верхней позиции в десятке регионов-аутсайдеров. Неутешительный результат показали также Иркутская и Омская области (77 и 80 места соответственно), а также Красноярский край, обосновавшийся на 81-й строчке рейтинга. Лидерами рейтинга стали Москва, Тамбовская и Мурманская области. В числе лучших оказался и один сибирский регион: республика Алтай заняла четвертую строчку в списке.

Годом ранее один из самых густонаселенных регионов Сибирского федерального округа (СФО) был на 76-й позиции рейтинга. Результаты субъектов РФ в данном рейтинге, как сообщает сайт «Зеленого патруля», рассчитываются на основе актуальных сообщений, публикаций и документов о состоянии объектов и процессов в регионе, а также мероприятий и событий в сфере экологии и охраны окружающей среды, поступающих от СМИ, органов власти, общественных и коммерческих организаций, а также жителей данных регионов.

Общероссийская общественная организация «Зеленый патруль» была основана в 2006 году. Согласно данным с официального сайта, организация является автором многочисленных экспертных экологических заключений, аналитических справок и предложений по запросам Администрации президента РФ, председателя Правительства РФ, Генерального Прокурора РФ, Директора ФСБ РФ, а также профильных министерств и ведомств.

Ранее «Континент Сибирь» сообщал о причине задержания директора новосибирского «Спецавтохозяйства».