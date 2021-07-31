Правительство России выделит 2,5 миллиарда рублей на улучшение экологии в Новокузнецке, Омске и Чите

Федеральные средства на улучшение экологической обстановки в крупных промышленных городах в размере 2,5 миллиарда рублей получат Кемеровская и Омская области, а также Забайкальский край. Деньги в регионы поступят уже в 2021 году.

Об этом на заседании кабинета министров 30 июля сообщил глава правительства РФ Михаил Мишустин.

«На мероприятия по снижению вредных выбросов в атмосферу в трёх городах – это Новокузнецк, Омск и Чита – выделим дополнительно в текущем и следующем годах более 2,5 млрд рублей. Средства на это получат Забайкальский край, Кемеровская область – Кузбасс и Омская область», — цитирует премьера пресс-служба правительства России.

Напомним, 2,5 млрд руб. по федеральному проекту «Чистый воздух» получил также Красноярск, средства будут направлены на закупку электротранспорта. Новосибирск же в этом году не вошёл в число финансируемых по проекту городов. Как отмечал на одной из пресс-конференций мэр Анатолий Локоть, участниками программы стали города с моноэкономикой, где за счёт деятельности промышленных предприятий увеличены вредные выбросы в атмосферу.

Федеральный проект «Чистый воздух» нацпроекта «Экология» направлен на снижение загрязнения атмосферного воздуха в крупных промышленных городах. Одна из его задач – сократить как минимум на 20% совокупный объём выбросов на наиболее загрязнённых территориях. До 2024 года по проекту будут профинансированы Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и Чита.