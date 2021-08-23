Иркутские власти намерены ввести курортный сбор с туристов

Власти Иркутской области предложили подключить регион к эксперименту по взиманию туристического сбора. С приезжих хотят собирать по 100 рублей, сообщила ТАСС руководитель регионального агентства по туризму Екатерина Сливина.

Соответствующие письма агентство по туризму Иркутской области направило в региональное заксобрание и в Ростуризм.

«Было направлено письмо с предложениями о присоединении Иркутской области на период до 31 декабря 2022 года в качестве пилотной территории по проведению эксперимента с введением курортного сбора», — сообщила Екатерина Сливина. Она уточнила, что речь идет о сумме не более 100 рублей с человека.

Власти Иркутской области предложили дать регионам возможность самостоятельно решать, на какие цели направлять курортный сбор.

«Сейчас в законе прописано, что курортный сбор идет на создание рекреационной, курортной инфраструктуры, а мы предлагаем передать субъектам право самим решать, на какую инфраструктуру направлять [собираемые деньги]. У Иркутской области, например, большой потенциал с точки зрения деревянного зодчества, и мы считаем, что для нас было бы целесообразнее направлять сбор, в частности, на реставрацию памятников зодчества. Или на строительство экологических троп», — отметила руководитель регионального агентства по туризму.

Закон о проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры был принят в 2017 году. Он предусматривает введение в экспериментальном режиме с мая 2018 года по декабрь 2022 года сбора с туристов за пользование курортной инфраструктурой в Алтайском, Краснодарском, Ставропольском краях и в Республике Крым.

Из-за ограничений в период развития коронавирусной инфекции в России становится популярнее внутренний туризм. Где провести отпуск на море, и сколько это будет стоить — читайте в материале.