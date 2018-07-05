В Алтайском крае подсчитали, сколько было собрано курортного сбора спустя два месяца после его введения

За два месяца эксперимента с введением курортного сбора в алтайской Белокурихе с туристов было собрано свыше 4 млн рублей. Такую цифру назвал врио начальника управления Алтайского края по внешним связям, туризму и курортному делу Юрий Захаров на прошедшей в четверг пресс-конференции.

С 1 мая на территории курорта Белокуриха для отдыхающих действует курортный сбор, размер которого в этом году составляет 30 рублей в сутки с человека, а со следующего года он будет увеличен на 50 рублей в сутки с одного гостя. Отели, пансионаты и другие средства размещения не включают сбор в стоимость проживания, а прописывают его в документах отдельной строкой. Врио начальника управления Алтайского края по внешним связям, туризму и курортному делу Юрий Захаров рассказал сегодня журналистам, что в Белокурихе операторами курортного сбора являются 10 санаториев и 22 гостиницы. Только за первый месяц эксперимента его оплатили порядка 6 тыс. человек и было собрано около 1,75 млн рублей. В июне это число уже было равно 2,5 млн рублей. Юрий Захаров отметил, что порядка 35% отдыхающих не платят курортный сбор, являясь льготниками.

В мае зарегистрировано всего лишь несколько случаев отказа оплатить курортный сбор, а в июне отказы уже не зафиксированы. В случае отказа от оплаты туриста могут оштрафовать от 500 до 2 тыс. рублей. Если же оператор сбора не выполняет обязательства по взиманию, то для него штраф уже составит от 5 тыс. до 15 тыс. рублей.

Средства, которые получит Белокуриха от курортного сбора, планируется направить на благоустройство территории городских лесов, прилегающих к курортной зоне, прибрежной зоны реки Белокуриха, въездной зоны в город, создание пешеходной зоны «Ореховая аллея».

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