Еще 12 человек скончались от COVID-19 в Новосибирской области

По данным штаба по предотвращению распространения коронавируса, 10 августа в Новосибирской области от COVID-19 скончались 12 человек.

За минувшие сутки от коронавируса умерли мужчины в возрасте 53, 56, 58, 61, 81, 91, 79 лет, женщины в возрасте 80 и 84 лет, а также три 81-летние женщины. Всего в регионе от заболевания скончались 2 439 человек.

10 августа в Новосибирской области коронавирус выявили у 198 жителей региона (9 августа — 196). В инфекционных стационарах с диагнозом или подозрением на COVID-19 находятся 3 870 пациентов (9 августа —4 046), в реанимации лечатся 276 человек (днем ранее — 280). 31 пациент находится на аппарате ИВЛ (9 августа — 32).

В Кузбассе COVID-19 выявили у 193 человек (днем ранее —194), умерли за сутки пять пациентов (9 августа — 5). В инфекционных госпиталях, обсерваториях, на двухнедельной изоляции находятся 13 164 человека (9 августа — 12 865).

В Алтайском крае, по данным на 10 августа, за сутки диагноз подтвердился у 274 человек (9 августа — 273), умерли 16 пациентов (днем ранее — 18). В «ковид»-госпиталях с подтвержденным заболеванием находятся 2 882 человека ( 9 августа — 2 996). 746 жителей региона находятся в тяжелом состоянии (9 августа — 771), из них 235 подключено в аппаратам ИВЛ (днем ранее — 243).

В Новосибирской области уже вторую неделю наблюдается спад заболеваемости COVID-19, однако суточное число погибших от коронавируса почти не меняется. Во время третьей волны коронавируса увеличилось общее количество заболевших — по словам губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, основной причиной роста случаев заражения COVID-19 стало появление нового штамма.

Для формирования коллективного иммунитета к заболеванию необходима вакцинация. В Новосибирской области действует интерактивная карта прививочных пунктов и лабораторий, где можно сдать ПЦР-тесты и анализы на антитела. Для централизованной вакцинации сотрудников организаций и предприятий создан специализированный пункт, который находится в Новосибирске.