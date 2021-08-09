Александр Щербатов: «Заболеваемость COVID-19 в Новосибирской области идет на спад»

Надежда Яркова
 
Александр Щербатов
Фото Михаила Перикова

Спад прироста заболеваемости коронавирусной инфекцией наблюдается вторую неделю. Об этом на оперативном совещании в областном правительстве 9 августа рассказал глава регионального Роспотребнадзора Александр Щербатов.

Как отметил руководитель управления, по итогам прошедшей недели прирост по заболеваемости, по сравнению с предыдущей неделей, снизился на 2%. 

«В Новосибирской области минусовые темпы по приросту заболеваемости идут уже вторую неделю. Это говорит о стабилизации и уменьшении эпидпроцесса в регионе», — подчеркнул он.

Александр Щербатов также уточнил, что в Новосибирской области активно проводятся тестирования на коронавирусную инфекцию — за неделю проведено более 55 тысяч исследований.

Напомним, ранее о спаде суточного числа заражений COVID-19 в Новосибирской области заявили в штабе по предотвращению распространения коронавируса в регионе.

В Новосибирской области в связи с уменьшением количества госпитализаций пациентов с коронавирусом планируется обратное перепрофилирование «ковидных» госпиталей. Часть ограничений из-за COVID-19 будут сняты в сентябре.

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