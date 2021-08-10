Пункт вакцинации трудовых коллективов заработал в Новосибирске

В Новосибирской области с 9 августа заработал специализированный пункт вакцинации трудовых коллективов. Он расположен в ТЦ «Амстердам» в Новосибирске.

Предприятия и организации Новосибирской области могут подать заявку на централизованную вакцинацию от COVID-19 своих сотрудников в прививочном пункте.

«Пункт вакцинации трудовых коллективов начал свою работу 9 августа в Новосибирске по адресу ул. Геодезическая, 4/1. Он предназначен для вакцинации коллективов организаций независимо от их численности и территориального расположения», — сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области.

Отмечается, что в настоящее время на вакцинацию от коронавируса подали заявки порядка 30 компаний. Прививки поставят сотрудники торговой сети «Пятерочка», центра «Гигабайт», ООО «ТД «Мироград», ООО «Итерн».

Вакцинация в пункте производится по предварительной записи по телефону +7 (383)238-62-17, или адресу электронной почты vmm@nso.ru. Отметим, ранее «Континент Сибирь» писал о том, что нужно указать при подаче заявки на вакцинацию рабочего коллектива.

Всего в Новосибирской области развернуто 97 пунктов вакцинации от COVID-19 во всех взрослых поликлиниках региона, а также более 20 мобильных пунктов в областном центре и 9 в Новосибирской области. Организовано 97 выездных прививочных бригад. Бизнес Новосибирска активно участвует в прививочной кампании против коронавирусной инфекции. О том, как руководство поощряет своих сотрудников за вакцинацию от COVID-19 — читайте в материале.

Напомним, в Новосибирской области зафиксирован спад прироста заболеваемости COVID-19. По данным на 9 августа, за сутки инфекцию выявили у 196 человек, погибли 10 жителей региона. Всего в Новосибирской области от COVID-19 скончались 2 427 человек.

В связи с уменьшением количества госпитализаций больных коронавирусом в регионе проводят обратное перепрофилирование «ковидных» госпиталей. К осени в области снимут часть «коронавирусных» ограничений.

Для формирования коллективного иммунитета к заболеванию нужна вакцинация. В Новосибирской области привить необходимо свыше 1,3 млн человек. По последним данным, уже сейчас полностью завершили курс вакцинации, поставив две дозы препарата от COVID-19, 501 255 жителей Новосибирской области.