По данным Ассоциации европейского бизнеса Mercedes-Benz впервые занял первое место по объему продаж в 1 полугодии 2021 года в Новосибирске. Бренду удалось обогнать и BMW, и Lexus, которые ранее боролись за первое место.



За 1 полугодие марке Mercedes-Benz удалось продать в Новосибирске на 80% больше автомобилей, чем годом ранее и на 160% больше, чем двумя годами ранее.

По словам участников новосибирского авторынка в пользу Mercedes-Benz сыграла ситуация с наличием автомобилей и менее жестким дефицитом в сравнении с другими брендами. В «СТС-Автомобили» (официальный дилер Mercedes-Benz в Новосибирской области) подтвердили, что в плане доступности автомобилей для российского рынка Mercedes-Benz сработал на опережение. Благодаря этому, если у некоторых премиум-брендов были пустые шоу-румы, дилеры Mercedes-Benz смогли воспользоваться сложившейся ситуации, и это при том, что в 1 полугодии ещё не поступил в продажу новый С-Класс. Однако в других регионах Сибири в этой же ситуации немецкой марке не удалось обогнать конкурентов.

Другим фактором стало наличие у марки сразу двух официальных дилеров в то время, как другие автомобильные премиум-бренды имеют по одному партнеру. На сегодня Mercedes-Benz в регионе представляют двое дилеров – основанная Андреем Бецем новосибирская компания «СТС-Автомобили» и самарская компания «Фастар» Константина Стефанова. Последняя приступила к продажам Mercedes-Benz в конце 2019 года. По данным участников рынка продажи марки распределяются между двумя дилерами примерно в равной пропорции. Напомним, что во всех других городах Сибири у Mercedes-Benz по одному партнеру.

С небольшим отставанием в рейтинге следует баварская марка BMW, которую в Новосибирске представляет красноярский «Медведь Холдинг» Николая Бякова. За год марка нарастила 34% по объемам реализации, на на фоне 1 полугодия 2019 года результаты более скромные (+6,88%).

Бывший лидер рынка — японский Lexus – занял лишь третью строчку (+8,78%). Официальным дилером марки является тюменская группа компаний «Восток Моторс», главой которой является Александр Журавель.

Следом за ними в рейтинге располагаются Porsche (дилер – ГК «Альт-Парк») и Audi (дилер — московская ГК «Автомир»). Обе марки показали высокий рост: Porsche увеличил объемы реализации на 45,65%, а Audi – на 87,76%.

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