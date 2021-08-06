Основанный в Новосибирске B2B-оператор связи «Авантел» может войти в состав пермского «ЭР-Телеком Холдинга». По данным участников телеком-рынка такая сделка может произойти в текущем году. Напомним, что в 2018 году федеральная антимонопольная служба разрешила приобрести компанию «Авантел» компании «Башинформсвязь», связанной с «Ростелекомом».

Информацию о том, что «ЭР-Телеком Холдинг» якобы покупает «Авантел», первоначально опубликовал телеграм-канал «ТелекомСобака» со ссылкой на свои источники, ответив, что об этом якобы объявили в самой компании.

В пресс-службе «ЭР-Телеком Холдинга» отметили, что «не комментируют любые сделки (существующие, потенциальные, несуществующие) до их завершения, а высказывания автора ТГ-канала можно отнести к его личному мнению».

Вместе с тем, несколько участников сибирского телеком-рынка подтвердили, что соответствующую сделку действительно можно ожидать в этом году в случае успешного прохождения всех обязательных процедур согласования.

Стоит отметить, что разговоры о продаже «Авантела» ведутся уже на протяжении более четырех лет. Периодически информация об этом выходила в публичную плоскость. О том, что «Ростелеком» ведет переговоры о покупке этого оператора, «Континент Сибирь» сообщал в конце мая 2017 года, однако на тот момент подтверждений того, что сделка осуществится, не было. В последних числах декабря 2017 года участники сибирского телеком-рынка вновь заговорили о продаже «Авантела» «Ростелекому», а в январе 2018 года близкая к оператору компания «Башинформсвязь» получила разрешение на покупку «Авантела» в ФАС. Однако несмотря на это, сделка не была осуществлена, и «Авантел» за эти годы оставался независимым от крупных федеральных игроков оператором связи.

Компания «Авантел» предоставляет услуги связи с 2002 года. По собственным данным компании, отраженным на ее сайте, за это время клиентами оператора стали более 12 000 компаний. В их числе банки, издательские дома, медицинские центры и другие предприятия крупного, среднего и малого бизнеса. Помимо базовых услуг, таких как высокоскоростной интернет и телефония, в компании предлагают телекоммуникационные решения «под ключ». По данным сайта компании, «Авантел» работает во всех федеральных округах России, имея филиалы в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Самаре, Нижневартовске, Нефтеюганске, Южно-Сахалинске, Омске, Томске, Барнауле, Губкинском, Кемерово и других городах России. Информация о действующих учредителях «Авантела» в системе Rusprofile отсутствует. По состоянию на 19 июня 2021 года владельцами ООО «Авантел», по информации Rusprofile, являлись Данил Слободской, Олег Маслов и Валентин Мерзликин. Генеральным директором компании с 11 октября 2011 года является Андрей Гончаров. Значимой вехой в развитии «Авантела» была покупка в 2014 году компании «Магистраль Телеком», акционерами которой по данным ФНС изначально являлись МУП «Новосибирский метрополитен», исполнительный комитет ассоциации «Сибирское соглашение», ООО «Телеком Сибирь» и «Антел Холдингс Л.Л.К» (США). Приобретение «Магистраль Телекома» позволило «Авантелу» закрепить за собой 2-ое место на рынке по показателю абонентской базы. О трудностях реализации этой сделки «Континенту Сибирь» ранее рассказывал Сергей Бойко, до 2015 года возглавлявший новосибирский филиал компании, а впоследствии ушедший в политику.

В случае покупки «Авантела» «ЭР-Телеком Холдингом» не менее интересным будет являться вопрос интеграции этого актива. На сегодня дочерней структурой «ЭР-Телеком Холдинга» в Новосибирской области является компания «Новотелеком» (работает под брендами «Электронный город», «Дом.ru»). В 2017 году к ней были присоединены новосибирский филиал «ЭР-Телеком Холдинга», местный филиал «Энфорты», а также позднее несколько домофонных компаний. Кроме того, в этом же году «ЭР-Телеком» также приобретал новосибирского оператора «Крафтсвязь». Таким образом, по мнению участников рынка, в случае успешной реализации сделки нельзя исключать, что новосибирский филиал «Авантела» также может быть со временем присоединен к «Новотелекому».

«Консолидация отрасли является таким же важным элементом цифровой экономики, как Интернет вещей. Поэтому мы взяли на себя этот риск. Результатами наших M&A-сделок, особенно сделкой с «Новотелекомом», мы удовлетворены. Планируем продолжать двигаться в этом направлении — перспективные объекты для поглощения еще остались», – отмечал ранее в интервью «Континенту Сибирь» президент и акционер «ЭР-Телеком Холдинга» Андрей Кузяев.

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