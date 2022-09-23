«ЭР-Телеком Холдинг» занял 15 млрд у банка ВТБ под залог новосибирского «Новотелекома»

Пермский «ЭР-Телеком Холдинг» получил кредитную линию в банке ВТБ на 15 млрд рублей. В качестве залога выступил новосибирский интернет-провайдер «Новотелеком». Это следует из документа, размещенного на сайте раскрытия корпоративной информации.

Напомним, что «Новотелеком» — крупнейший оператор широкополосного доступа в интернет в Новосибирске, работающий под брендами «Электронный город», «Электронный город Бизнес», «Дом.ru», «Дом.ru Бизнес». С февраля 2017 года компания входит в состав пермского «ЭР-Телеком Холдинга». «Традиционно мы присоединяем покупаемую компанию к нашему региональному филиалу, внедряем наши бизнес-процессы, проводим стандартизацию, запускаем наши продукты, сокращаем персонал. На этом наша работа завершается. В случае с «Новотелекомом» мы поняли, что купили компанию с гораздо большим потенциалом, чем просто регионального телеком-оператора. Поэтому у меня тогда появилась такая формулировка: «Хочу «Новотелеком» на всю страну»», — отмечал в интервью «Континенту Сибирь» в сентябре 2019 года президент «ЭР-Телеком Холдинга» Андрей Кузяев. Стоит отметить, что помимо «Новотелекома» «ЭР-Телеком Холдинг» также приобрел в регионе и другие активы, в частности новосибирского B2B-оператора «Авантел», компанию «Крафтсвязь». Кроме того, был присоединен сибирский филиал «Энфорты». Непосредственно «Новотелеком» выступил покупателем нескольких домофонных компаний, в частности «Цифрал» и «Домофон Сити».

По данным системы Rusprofile, 100% «Новотелекома» уже ранее служили залогом в банке ВТБ под обеспечение кредитной линии в 45 млрд. рублей головному «ЭР-Телеком Холдингу» в 2020 году. Стоимость активов всего холдинга на тот момент была оценена в 66,9 млрд рублей, а стоимость «Новотелекома» – в размере 1,69 млрд рублей. Это следует из документа, размещенного на сайте раскрытия корпоративной информации.

На этот раз «Новотелеком» вновь выступил залогом для получения очередной кредитной линии банка ВТБ, которая на этот раз составила 15 млрд рублей.

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