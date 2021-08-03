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Основатель, управляющий партнер маркетингового агентства «Йомко». Опыт работы: с 2007 года занимала руководящие должности в компаниях “Автоленд Сибирь”, “Баварский моторный центр”, Tele2, Банк “Пушкино”, Дизайнмастер, НОВАТ, Kuzina, New York Pizza
Культурный обозреватель
Генеральный директор Агентства инвестиционного развития Новосибирской области
Колумнист «Континента Сибирь»
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