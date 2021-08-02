24,5 млн потратят на покупку аппаратов ИВЛ для младенцев в больнице Новосибирска

ГКУ Новосибирской области «Управление контрактной системы» объявило конкурс на поставку 4 аппаратов ИВЛ в Новосибирскую областную клиническую больницу.

Медицинское оборудование предназначено для кратковременной и длительной искусственной вентиляции легких у новорожденных и детей, особенно у недоношенных и детей в критическом состоянии при остановке дыхания в условиях интенсивной терапии.

Аппараты ИВЛ направят в отделения реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ) новорожденных, а также детских ОРИТ для пациентов с любой степенью дыхательных расстройств. Оборудование будет иметь систему триггерной вентиляции и сможет проводить мониторинг показателей пикового давления на вдохе, среднее давление в дыхательных путях, соотношение времени входа и выхода при принудительной вентиляции и другого.

Аппараты ИВЛ должны быть новыми. Подрядчик при поставке оборудования предоставит, в частности, копию регистрационного удостоверения на аппараты, выданного Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор), гарантию, а также копию документа, подтверждающего соответствие качества оборудования, выданного уполномоченными органами.

«Гарантия поставщика на поставленное оборудование составляет не менее 12 месяцев. Гарантия производителя на оборудование составляет не менее 12 месяцев», — уточняется в документах.

Срок поставки товара составляет 90 дней с момента заключения контракта. Подрядчик обеспечит разгрузку, подъем оборудования, сборку и ввод в эксплуатацию. Начальная, она же максимальная цена контракта — свыше 24,5 млн рублей.

Объявление о проведении электронного аукциона разместили 30 июля на сайте госзакупок. Окончание подачи заявок намечено на 9 августа.

Напомним, с начала июля первый корпус Новосибирской областной клинической больницы начал работать как инфекционный госпиталь. Он принимает больных в тяжелом состоянии с подтвержденным диагнозом COVID-19 из районов области, а также беременных женщин с подозрением на коронавирус и пневмонию.

По данным на 2 августа, общий коечный фонд Новосибирской области составляет 6 082 койки, 4 805 из них заняты пациентами с коронавирусом и подозрением на него. Невзирая на то, что в регионе количество выявляемых случаев заражения COVID-19 за сутки уже неделю не опускается ниже 195, в минздраве Новосибирской области заявили о стабилизации ситуации с коронавирусом.