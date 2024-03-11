На портале госзакупок появился конкурс на разработку проектной документации и выполнение ремонтных работ на сетях водоснабжения и водоотведения на территории барнаульского меланжевого комбината. За весь комплекс работ подрядчику готовы заплатить 2,24 миллиарда рублей.

Согласно описанию закупки, заказчиком работ является комитет по энергоресурсам и газификации города Барнаул. Потенциальному подрядчику за упомянутую ранее крупную сумму необходимо будет выполнить два этапа работ. Первый включает в себя создание проектной документации и непосредственную реконструкцию сетей водоснабжения и водоотведения. Данные работы, согласно информации портала госзакупок, направлены на обеспечение реализации инфраструктурного проекта по постройке текстильной отделочной фабрики на территории барнаульского меланжевого комбината «Меланжист Алтая».

Выше описанные работы первого этапа заказчик оценивает в 799,8 миллиона рублей. Второй этап представляет собой реконструкцию канализационного коллектора, за которую госструктура готова заплатить уже 1,44 миллиарда рублей. Полная стоимость выполнения всех требуемых работ оценивается в 2 242 094 797 рублей, а завершить их необходимо до начала октября 2025 года. Заявки на конкурс желающие могут подать до 27 марта этого года, а его итоги должны подвести первого апреля 2024-го.

Барнаульский меланжевый комбинат, являющийся одним из крупнейших текстильных предприятий России, летом 2022 года лишился собственного юрлица и вошел в состав ООО «БТК Текстиль», став частью холдинга «БТК групп», специализирующегося на производстве готовых швейных изделий.

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