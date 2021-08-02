В Новосибирскую область поступила новая партия вакцины «Спутник Лайт»

Новосибирская область получила очередную партию новой вакцины от коронавирусной инфекции – «Спутник Лайт». Об этом на оперативном совещании, которое прошло в областном правительстве в понедельник, рассказал министр здравоохранения Константин Хальзов.

По словам главы минздрава, учреждения здравоохранения продолжают работать в режиме повышенной готовности. Массовая вакцинация против коронавирусной инфекции продолжается в Новосибирской области.

«На территорию в общей сложности поступило 637 537 доз вакцины, последнее поступление — 18 400 доз вакцины «Спутник Лайт» было на выходных. В общей сложности первым компонентом привито уже 574 561 человек. Завершили вакцинацию – 482 420 новосибирцев, из них 22 186 человек – это лица, старше 60 лет», — уточнил Константин Хальзов.

Он добавил, что с нарастающим итогом всего с коронавирусной инфекцией в Новосибирской области зарегистрировано 52 114 человек, выписаны с выздоровлением – 44 813 новосибирцев.

«За последние сутки госпитализировано с подозрением на пневмонию и ковид – 99 пациентов. Общий коечный фонд составляет 6 082 койки», — отметил министр здравоохранения.

Напомним, ранее губернатор Новосибирской области Андрей Травников назвал причины роста случаев заражения COVID-19. По словам главы региона, основной причиной увеличения количества заболевших коронавирусом стало появление нового штамма.