Сбер и 2ГИС (входит в экосистему Сбера) запускают проект «Рейтинг безопасности» — пользовательский рейтинг безопасности общественных заведений с точки зрения борьбы с распространением COVID-19. Он покажет, где лучше всего соблюдаются меры безопасности.

По данным пресс-службы 2ГИС рейтинг мест будет формироваться на основе отзывов тех посетителей, кто в них побывал. Они смогут оценить выполнение мер безопасности сотрудниками заведений: наличие антисептиков, использование масок, соблюдение социальной дистанции.

Сейчас пользователи могут оценить по параметрам безопасности кафе, рестораны, парикмахерские и салоны красоты. Постепенно добавятся магазины, фитнес-центры, музеи, театры и другие места, где важно соблюдать меры профилактики коронавируса.

Поставить оценку заведению пользователи смогут в его карточке на 2ГИС — в форме создания отзыва.

А посетители, которые совершили покупку в заведении и оплатили ее картой Сбера, могут получить пуш уведомление в СберБанк Онлайн и написать верифицированный отзыв — факт транзакции будет подтверждением, что автор отзыва действительно приобрел товар или услугу. Такие мнения значительно влияют на расчёт рейтинга заведения, но учитываются и другие отзывы. В будущем рейтинг появится и в мобильных приложениях 2ГИС для iOS и Android.

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