На мэра Томска Кляйна завели ещё одно уголовное дело — СМИ

Следователи возбудили второе уголовное дело в отношении мэра Томска Ивана Кляйна по статье о превышении должностных полномочий. Об этом сообщил источник информационного агентства «Интерфакс» в среду.

Официально информация о втором уголовном деле мэра не подтверждается, подробности также пока неизвестны.

Первое уголовное дело о превышении полномочий было заведено на мэра Томска Ивана Кляйна в ноябре. По версии следствия, в 2016 году он распорядился обозначить вокруг предприятия ОАО «Томское пиво», которым руководил, 300-метровую санитарную зону без законных оснований. В результате местный застройщик не смог построить на этом участке многоквартирные дома.

14 ноября суд арестовал Кляйна на два месяца, а 30 ноября по результатам рассмотрения апелляционной жалобы оставил это решение без изменений.

17 ноября возбудили уголовное дело в отношении сотрудника юридического отдела «Томского пива». Его подозревают в махинациях с покупкой земельных участков. 18 ноября в отделение полиции попала жена Ивана Кляйна Галина, которая сейчас является владелицей предприятия. Как сообщили правоохранители, она препятствовала проведению обысков в рамках следственных мероприятий.

В декабре жители томского микрорайона Мокрушинский обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой проследить рассмотрение уголовного дела в отношении мэра, которое, по их мнению, было сфабриковано. Они рассказали, что Кляйн выступал против дальнейшей застройки микрорайона, которая может усугубить проблему с транспортной доступностью для его жителей.

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