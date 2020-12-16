Жители микрорайона в Томске попросили Путина вступиться за мэра Кляйна

Жители Мокрушинского микрорайона в Томске выступили в соцсетях с обращением к президенту России Владимиру Путину. Они попросили главу государства проконтролировать планируемую на их территории застройку и расследование дела арестованного мэра Ивана Кляйна. Томичи считают, что дело сфабриковано и имеет отношение к возведению новых высоток.

Авторы обращения объяснили, что вместе с жителями близлежащих жилмассивов периодически сталкиваются с транспортной проблемой. Они выразили опасение, что появление новых соседей усугубит ситуацию.

«Дело в том, что наши районы отделяет от города железнодорожный переезд, который является узким «бутылочным горлом» для жителей Мокрушина, Нефтяной и микрорайона «Южные ворота». На этом переезде встречается транспорт из четырех микрорайонов и двух населенных пунктов сельского района. В часы пик, утром и вечером мы подолгу стоим в пробках, затруднен приезд к нам скорых и пожарных машин, пассажирского транспорта», — рассказали жители микрорайона в группе «Мокрушинский микрорайон Томск» соцсети «ВКонтакте» 16 декабря.

Жители микрорайона также попросили президента проявить внимание к уголовному делу арестованного мэра Томска Ивана Кляйна, который на протяжении нескольких лет не допускал застройки Мокрушинского микрорайона. Они отмечают, что территория, на которой не смог построить дома истец, проходит как раз по улице Мокрушина.

При этом томичи подчеркнули, что областные власти, по их мнению, забирают у города полномочия в сфере градостроительства.

«Просим Вас взять на личный контроль ситуацию с планами администрации Томской области по застройке микрорайона за Мокрушинским переездом, а также ситуацию с расследованием сфабрикованного, на наш взгляд, дела в отношении мэра Томска», — написали они.

Напомним, Иван Кляйн был арестован по делу о превышении должностных полномочий в ноябре. По версии следствия, он распорядился обозначить в информационной системе 300-метровую санитарную зону вокруг ОАО «Томское пиво», владельцем которого являлся. Это нарушило планы местного застройщика, который рассчитывал возвести на этом участке многоэтажные дома.

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