Мэру Томска вменили помощь «Томскому пиву»

Следственный комитет назвал причину задержания мэра Томска Ивана Кляйна, которому вменяется превышение должностных полномочий.

Информация о том, что мэр Томска Иван Кляйн задержан, появилась в пятницу утром. Томские власти пока не комментируют инцидент, детали раскрыли в Следственном комитете. Градоначальнику инкриминируется нарушение части второй ст.286 УК РФ (Превышение должностных полномочий, совершенное главой органа местного самоуправления). Дело возбуждено на основании материалов регионального УФСБ. Ивану Кляйну грозит до 7 лет тюрьмы.

Как сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК РФ по Томской области Елена Лебедева, по версии следствия Иван Кляйн в 2016 году, действуя в интересах ОАО «Томское пиво», дал незаконное указание чиновникам внести в геоинформационную систему «ГеоКад» недостоверные сведения о наличии 300-метровой санитарно-защитной зоны возле территории компании. В итоге предпринимателю, который планировал строить на этом участке многоэтажные жилые дома, отказали в разрешении. По данным следкома, Иван Кляйн является основным акционером «Томского пива», сейчас предприятие возглавляет его супруга Галина.

В СУ СК отметили, что сейчас в квартире мэра, в администрации Томска и на «Томском пиве» проходят обыски, опрашиваются свидетели.

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